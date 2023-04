In archivio a Saluzzo la decima edizione del Premio Lia Trucco per giovani musicisti

Dopo tre giorni intensi ed emozionanti, la 10ª edizione del Premio Lia Trucco 2023 si è conclusa sabato sera col concerto dell’Orchestra del Premio Lia Trucco.

Con la direzione artistica del maestro Beniamino Trucco e la direzione orchestrale del maestro Roberto Galimberti ventuno ragazzi hanno suonato insieme per tre giorni in ricordo di Lia, che tanto amava la musica e la chitarra. Ci sono state presenze da Catania, Aosta, Asti, dalla provincia di Torino e da Cuneo.

Oltre al laboratorio di chitarre c’è stato il Concorso Lia Trucco diviso per fasce d’età. I ragazzi hanno fatto le audizioni davanti a una giuria prestigiosa: presidente Emanuele Segre, la famosa e talentuosa chitarrista Carlotta Dalia, Fabio Renda e Roberto Galimberti.

Quest’anno i vincitori sono stati Filippo Gervasi – Concorso Lia Trucco Junior – 1° Premio categoria B (2ª e 3ª media) di Torino; Matteo Decarolis – Concorso Lia Trucco – 1° Premio categoria A (biennio liceo) di Asti; Nicolò Bertano – Concorso Lia Trucco – 1° Premio assoluto categoria B (triennio liceo), allievo del Liceo Musicale “Ego Bianchi” di Cuneo.

Ai vincitori del Concorso Lia Trucco sono state assegnate due borse di studio del valore di 150 euro per la categoria A e 350 euro per la categoria B.

Tutti i vincitori si sono esibiti come solisti durante il concerto finale.

Il premio Lia Trucco, ovvero l’assegnazione della Chitarra per Lia, è stato assegnato a Matteo Decarolis di Asti che potrà suonare per un anno la chitarra che il liutaio Fabio Zontini ha costruito in ricordo di Lia.

Per la prima volta il Premio Lia Trucco è stato assegnato a un vincitore del Concorso Lia Trucco. A differenza del Concorso Lia Trucco - i cui vincitori sono a conoscenza del risultato in quanto la proclamazione avviene al mattino alla presenza della Giuria - la proclamazione del vincitore del Premio Lia Trucco avviene durante il Concerto finale in un clima di grande emozione. Matteo ha ricevuto la Chitarra per Lia dalle mani di Giordano Didio, vincitore della passata edizione. Successivamente ha nuovamente suonato un brano tratto dal suo repertorio.

“L’edizione è stata un gran successo. I ragazzi sono stati meravigliosi. Hanno lavorato intensamente e non sono mancati il buon cibo, le risate e l’allegria.

A questo proposito ringraziamo in primo luogo la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ci ha concesso l’uso del Monastero della Stella, ha collaborato con noi nell’organizzazione della manifestazione e ci ha elargito un contributo economico per aiutare i ragazzi a sostenere le spese. Poi la Città di Saluzzo per aver concesso il patrocinio e per l’attenzione con cui segue le nostre iniziative; i nostri sponsor Achillea Azienda Montana e Cradel per le merende. Vogliamo inoltre ringraziare di cuore l’Hotel Griselda, nella persona di Danilo Rinaudo, che ha ospitato i nostri ragazzi, Alfonso, titolare della Pizzeria Piedigrotta, dove siamo stati coccolati da Luciana, e l’amico Doriano Mandrile per lo splendido servizio fotografico”, dicono gli organizzatori del Premio, genitori di Lia.

Arrivederci all’edizione Premio Lia Trucco – Stare Insieme con la Musica 2024.