Allievi del Soleri Bertoni di Saluzzo al Museo del Cinema per la giornata dedicata all'autismo

Lo scorso 3 aprile le classi 1ª C e 2ª C del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto Soleri-Bertoni di Saluzzo hanno partecipato all'evento organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, che anche quest'anno ha proposto la rassegna cinematografica 'CinemaAutismo' destinata alle scuole piemontesi.

Gli alunni hanno assistito alla proiezione del film 'The Drummer And The Keeper' del regista Nick Kelly, che racconta la storia di due ragazzi, uno con disturbi dello spettro autistico e l'altro affetto da sindrome bipolare. La nascita burrascosa della loro amicizia e la tenera e sorprendente evoluzione del rapporto tra i due protagonisti richiamano temi importanti come i diritti delle persone che soffrono di tali sintomatologie. Non a caso, infatti, l'associazione ogni anno presenta questa specifica attività in concomitanza con la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo (2 aprile).

Subito dopo il film, a tale scopo, i ragazzi delle scuole sono stati coinvolti in un dibattito molto interessante, che ha messo in evidenza anche situazioni personalissime.

Il viaggio d'istruzione è stato predisposto dall'Istituto Soleri-Bertoni e dalla professoressa Carmela Prochilo, che ha accompagnato gli allievi insieme alle colleghe Cinzia Chialvo e Giulia Viola, nell'ambito del percorso di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità.