Cioccolato made in Granda per la Pasqua newyorkese della soprano Eleonora Buratto

Reduce da quindici giorni di applaudite esibizioni al teatro Alla Scala di Milano, dove ha interpretato Antonia nei "Contes d’Hoffmann" di Jacques Offenbach, per la regia di Davide Livermore, la celebre soprano Eleonora Buratto è volata a New York, dove per nove spettacoli vestirà i panni di Mimì ne "La Bohème" in cartellone dal 21 aprile al 20 maggio prossimi al Metropolitan Opera.

Tra un’esibizione e l’altra, l'artista mantovana ha trovato il modo di festeggiare la Pasqua nel modo migliore, complice un golosissimo uovo di cioccolato Venchi. Per lo storico marchio di Castelletto Stura una promozione d’eccezione, passata per il profilo Instagram della 40enne artista, nome di assoluto prestigio nell'odierno panorama della lirica italiana.