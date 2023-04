Sci alpino: Memorial Fosson, sesto posto per il Mondolè Ski Team

A Pila è stata lotta serrata fino all’ultimo nel Memorial Fosson e, dopo tre giorni di gare a cui hanno partecipato 650 atleti, a vincere sono stati i piemontesi dello Sci Club Sestriere, capaci di totalizzare 12.495 punti. Alle loro spalle i valdostani del Crammont Mont Blanc con 12.274 punti e gli altoatesini del Seiser Alm Ski Team con 11.850.

Al sesto posto il Mondolè Ski Team, mentre lo Sci Club Sauze d’Oulx e l’Equipe Beaulard si sono classificati rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto.

La medaglia d’oro Ragazzi-Under 14 è stata conquistata dal Crammont davanti al Sestriere, con il Mondolè Ski Team e l’Equipe Beaulard rispettivamente al settimo e al decimo posto. Medaglia d’oro Allievi-Under 16 al Sestriere davanti al Seiser Alm Ski Team, con il Sauze d’Oulx al settimo posto e il Mondolè Ski Team al decimo.

Nell’ultima giornata di gare in campo femminile si è gareggiato sulla pista Renato Rosa e il Gigante delle Allieve è stato vinto da Anna Trocker del Seiser Alm che ha chiuso in 1’,07”,81/100, staccando di 44/100 Giorgia Oprandi dello Ski College Veneto e di 56/100 Giulia Mariani del Circolo Sciatori Madesimo.

Beatrice Carle del Mondolè Ski Team si è piazzata sesta, Anita Sofia Rej del Sestriere nona. Tra le Ragazze prima Carlotta Pedrolini dello Skiing in 1’,10”,82/100, con un vantaggio di 55/100 su Giorgia Casella del Mondolè Ski Team e di 1”,01/100 su Lavinia Sambuco dello Sci Club Lazio. Al quinto posto Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard.

Nel Gigante Allievi sulla pista Bellevue affermazione di Luca Loranzi dello Sporting Club Madonna di Campiglio con il tempo di 50”,40 e con distacchi rispettivamente di 1”,34/100 e di 1”,85/100 su Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone Camillo Passet e su Edoardo Lallini del Livata. Al quinto e al sesto posto Simone Moschini ed Ettore Arturo Bussei Canone del Sestriere, al nono Andrea Conte del Sauze d’Oulx.

Tommaso Zanardi dello Sci Club 18 di Cortina si è imposto nella gara dei Ragazzi con il crono di 59”,07/100, precedendo per 26/100 Riccardo Depetris Pollini dell’Ossola Ski Team e per 27/100 Matthias Mahlknecht del Gardena Raiffeisen ex aequo con Ascanio Simoni del 18. Al sesto posto Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard, al settimo Matteo Beozzi del Sestriere.