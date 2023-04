Avvio di percorsi formativi in ambito forestale - Sono aperte le iscrizioni!

AFP apre ad un nuovo filone formativo, quello in ambito forestale, rispondendo ai fabbisogni di un territorio che geograficamente esprime necessità cogenti di operatori formati alle professioni forestali.

I corsi si terranno presso la SEDE di Via G.B Conte 19 a Dronero e sono rivolti a LAVORATORI OCCUPATI

Si tratta di una bella opportunità, del tutto nuova per il territorio di riferimento, per i lavoratori del settore che necessitano di questa formazione.

I corsi in partenza sono due:

F2 - Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di allestimento . Preiscrizioni (clicca qui – F2)

. Preiscrizioni (clicca qui – F2) F3 - Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento. Preiscrizioni (clicca qui – F3)

Per contatti e informazioni rivolgersi a:

Il modulo F2 è un corso propedeutico ai lavori forestali, rivolto a chi ha già utilizzato la motosega o a chi la usa occasionalmente in semplici lavori di manutenzione ordinaria. È la figura richiesta da alcuni operatori del settore che lamentano l'assenza di manodopera formata per operazioni semplici, capace di lavorare in sicurezza a seguito dell'abbattitore.

Il corso, della durata complessiva di 24 ore, prevede 20 ore di pratica da svolgere in un cantiere forestale supervisionato preventivamente dall'istruttore forestale capocorso. La docenza sarà assegnata a personale con specifica professionalità.

Il modulo F2 è propedeutico al modulo F3.

ll modulo F3 è il corso intermedio per i lavori forestali rivolto a coloro che professionalmente devono usare la motosega nelle operazioni di abbattimento e allestimento nel rispetto delle norme di sicurezza. Il corso, della durata complessiva di 40 ore, prevede 32 ore di pratica da svolgere in un cantiere forestale supervisionato preventivamente dall'istruttore forestale capocorso.

La docenza sarà assegnata a personale con specifica professionalità.



Per accedere ai corsi occorre essere provvisti dei seguenti DPI: casco forestale in corso di validità con visiera e cuffie, pantaloni forestali antitaglio, scarponi forestali antitaglio, guanti da lavoro, gilet ad alta visibilità

E’ importante ricordare che i due percorsi sono in attesa di essere presentati, approvati e finanziati, verranno realizzati con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Op. 111 az. 2 - Formazione professionale in campo forestale".