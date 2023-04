A Morozzo si presenta "L'altro giorno ho perso un mondo" di Ester Lanzardo

Nella serata del 12 aprile, in collaborazione tra l'associazione culturale “biblioteca Bruno Bramardo” e il comune di Morozzo, alle 20.45 si terra la presentazione del libro “l’ altro giorno ho perso un mondo” dell autrice Ester Lanzardo presso la sala “l’ incontro” in via Aldo Viglione. La scrittrice residente a Niella Tanaro, racconterà la storia d’ amore con il marito Pino prematuramente scomparso.

Lei, che mai era stata sfiorata dal pensiero di rendere pubbliche le proprie pagine, raccoglie la sfida in un momento in cui scrivere diventa un modo per sopravvivere. Quasi di un fiato, spinta da un’ urgenza incontrollabile, racconta i momenti e i luoghi che hanno fatto da sfondo alla loro vita insieme; il ballo liscio, il buon cibo, le cene in compagnia, al suono della fisarmonica, la natura. Fino a quando si rende per loro una necessaria una nuova e più impegnativa condivisione.

Dopo la morte di Pino ha dovuto confrontarsi non solo con il dolore del lutto già di per se durissimo, ma con i sensi di colpa, i milli interrogativi senza risposta dovuti ad un’ incomprensione con un medico. La scrittrice dice di avere “il cuore pieno di rabbia” per l’ ingiustizia subita e denuncia i disservizi del sistema sanitario che non l’ ha aiutata a lenire le sofferenze di Pino. Il libro è un racconto e nello stesso tempo un inno alla vita perché nonostante tutto i protagonisti scoprono insieme cosa vuol dire essere felici. Parteciperanno i seguenti ospiti: - On. Livia Turco, ex ministro della sanità - Dottor Danilo Verra, palliativista A.D.A.S. - Relatore dottor Paolo Lubatto, psicologo.