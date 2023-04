A Vicoforte la cerimonia della candele della Fidapa Mondovì

Un momento per ricordare tutte le donne impegnate nel mondo. Si è svolta sabato 1° arile, a Vicoforte, a 'La Tavola del Chiostro', la tradizionale cerimonia delle candele organizzata dalla FIDAPA Mondovì (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari).

All'evento, insieme alle socie, ha partecipato anche la presidente del Distretto Nord Ovest Rachele Capristo, che ha evidenziato come sia stata sempre importante la comunicazione costante con le diverse realtà e l'interfacciarci con la Fidapa Mondovi' che si impegna da anni per questo territorio.

A portare i saluti dell'amministrazione comunale di Mondovì, era presente l'assessore alle pari opportunità Francesca Bertazzoli.

"Ogni candela accesa nella serata - ha spiegato la presidente di Fidapa Mondovì, Elia Maria Magnino - rappresenta un Paese in cui è attiva l'associazione e quindi tutte le donne impegnate nel mondo: donne di forza, di cuore, di voce per impegni di pace e solidarieta per costruire un mondo migliore."