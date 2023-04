Cuneo: inaugura venerdì il cuore del progetto 'Communal Living'

Nuovo passo in avanti per il progetto ‘Communal Living’ del Comune di Cuneo: venerdì 14 aprile aprirà il centro servizi cuore del progetto stesso, in via XX Settembre 47/A. L’inaugurazione sarà aperta a tutti, avrà luogo a partire dalle 17 e prevederà una merenda comunitaria; un’ora prima il punto stampa alla presenza della sindaca Patrizia Manassero.



Sindaca che ha particolarmente a cuore il progetto in questione, presentato nel 2020 dalla seconda iterazione dell’amministrazione Borgna (in cui Manassero era vicesindaco e assessore al sociale, delega che poi ha trattenuto una volta ricevuta la fascia tricolore) in partenariato con Open House Impresa sociale, Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa Sociale. L’obiettivo è la definizione di un modello innovativo di erogazione del welfare sviluppando una serie di servizi di supporto all’abitare indipendente e al sostegno di nuovi modelli abitativi. Dopo una prima fase di studio di fattibilità e mappatura dei bisogni e delle risorse sul territorio ne è seguita una di sperimentazione finanziata grazie al Fondo per l’innovazione sociale della Presidenza del consiglio dei Ministri.



‘Communal Living’ è riservato a persone alla ricerca, sul territorio cuneese, di servizi per sé e per le proprie famiglie (alla persona, alla casa o soluzioni abitative innovative).

Il nuovo bando di gestione dell'emergenza abitativa

Lo scorso febbraio l’amministrazione comunale della città capoluogo si è riunita assieme ai vertici di Atc Piemonte Sud proprio per trattare il tema dell’emergenza casa.



In quell’occasione – oltre che i primi aggiornamenti, appunto, sul ‘Communal Living’ - si è parlato del nuovo bando di gestione dell’emergenza abitativa, che sostituisce quello del 2014 e scadrà il prossimo 18 maggio: coinvolge 88 alloggi e 53 enti diversi nel territorio di Atc, come Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entraque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo e Vinadio.