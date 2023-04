Cuneo: sempre più vicina l'inaugurazione della nuova velostazione al Movicentro

Verranno analizzate lunedì 17 aprile nella riunione della V commissione consiliare della città di Cuneo le specifiche relative alla proposta di gestione e alle linee guida per il funzionamento della Velostazione del Movicentro.



Sarà certamente occasione per aggiornare i consiglieri – nuovi ed esperti – sul progetto che coinvolge la zona della stazione ferroviaria del capoluogo. Una velostazione, la seconda della città, capace di ospitare 48-56 biciclette con il posto per ricaricare le e-bike e dal costo totale di 97.500 euro (a cui è necessario aggiungere i 130.000 euro di fondi comunali utili alla sistemazione dell’area con interventi di videosorveglianza, riasfaltatura e posizionamento della segnaletica).



Il progetto della seconda velostazione cuneese – realizzato dagli architetti Cassino e Rosso dello studio 3Mark di Cuneo - prevede la costruzione di un’area legata alla vicina piazza da geometrie trapezoidali riprese nella pavimentazione, nelle sedute in calcestruzzo e nell’aiuola di betulla, e di un volume bianco a base rettangolare di 15,70 metri per 5,30. I lavori sono partiti nei primi giorni del marzo scorso, a carico della Riberi Costruzioni sas di Busca.



Nella zona campeggerà anche un’insegna in metallo lunga 11 metri e alta uno con la scritta ‘velostazione’. Che fungerà da rastrelliera portabici.