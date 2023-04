"Donare è una scelta naturale": il Santa Croce e Carle promuove la giornata nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule

“Donare è una scelta naturale” è il messaggio della XXVI Giornata Nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule del 16 aprile 2023, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con le associazioni di settore.

Lo slogan è un invito a compiere una scelta importante e un gesto di grande valore sociale. Ad oggi in Italia, oltre 8.000 pazienti sono in attesa di un organo e ogni "no" dichiarato in vita dai cittadini corrisponde a circa 2,5 trapianti mancati.

Il Piemonte è una Regione virtuosa per numero di donazioni e trapianti eseguiti e la lieve deflessione dell’attività riscontrata nell’anno della pandemia da Sars-Cov-2 ha dimostrato la solidità del nostro sistema e ha testimoniato la straordinaria sensibilità della popolazione

Nel 2022 nell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ci sono state 13 donazioni multiorgano con un numero di opposizioni del 28% e 48 donatori di cornee. Ciò denota la predisposizione al dono dei Cuneesi e la professionalità dei sanitari coinvolti.

E’ importante non rimandare la decisione di diventare donatori, ma informarsi e dichiarare la propria volontà di donazione attraverso uno dei tanti modi previsti dalla Legge.

Venerdi 14 aprile Info-point a Cuneo

In occasione della "GIORNATA NAZIONALE PER LA DONAZIONE E IL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI", venerdì 14 aprile saranno allestiti i seguenti info-point con la presenza di professionisti aziendali e volontari dell'AIDO:

- dalle ore 7.00 alle ore 11.00 circa presso il Centro Prelievi di via Carlo Boggio 14;





- dalle ore 11.00 alle ore 14.00 circa presso il Presidio S. Croce - ingresso via Bassignano - Blocco E - zona adiacente al ritiro referti.