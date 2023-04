Generali partner del primo tour “Vite: storie di Felicità”

Due milioni e mezzo di persone più felici, in Italia, in cinque anni: questo l’obiettivo della Fondazione della Felicità ETS. Nata nel 2022, grazie alla volontà di un gruppo eterogeneo di professori universitari, coach, professionisti ed esperti di neuroscienze, la Fondazione vuole creare un futuro migliore, dove ognuno possa avere il diritto di essere felice, a prescindere dalla cultura della famiglia di origine, dal luogo di nascita e dal ceto.

Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità: “Vogliamo dare il nostro contributo per far sì che a scuola insegnino a gestire anche i problemi personali delle ragazze e dei ragazzi: controllare l’ansia, superare periodi difficili, progettare sogni e futuro. Vogliamo aiutare le nuove generazioni a essere felici e costruirsi il miglior percorso di vita possibile”:

Al via “Vite: Storie di Felicità”, in partnership con Generali

Il 14 aprile prenderà il via a Cuneo il tour “Vite – Storie di felicità” in partnership con Generali

che conferma la sua presenza sul territorio per essere vicina ai suoi clienti e alla comunità

un calendario di spettacoli motivazionali a ingresso gratuito che toccherà diverse città in tutta Italia.

Ogni tappa del tour si compone di due eventi, uno mattutino dedicato ai giovani, e uno serale dedicato a tutte le persone che vogliono scoprire strategie concrete per imparare a gestire le emozioni che vivono e costruire così un futuro migliore.

Sul palcoscenico, sia nell’evento del mattino, sia in quello serale, si avvicendano diversi formatori che, presentando la propria esperienza, la propria professionalità e la propria passione, mostrano in prima persona la strada per imparare a scegliere di essere felici.

Agli eventi si aggiunge un lavoro capillare nelle classi delle scuole guidato dai professori, che accompagnano i ragazzi in un percorso di crescita e consapevolezza supportati da un manuale e un’App.

L’App, sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Torino e con Deloitte, oltre alla funzione formativa affianca la capacità di rilevare, grazie ad un motore semantico, lo stato d’animo dei ragazzi.

Gli eventi sono promossi dalla Fondazione della Felicità ETS e sono totalmente gratuiti.

Info e contatti:

348-00.11.257 - info@fondazionedellafelicita.com

Prenotazione evento per la città di Cuneo – ore 21:00 https://bit.ly/3M8kLZf

Presentazione Progetto Fondazione della Felicità. - https://bit.ly/3ElqLsT