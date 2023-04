Il Circolo delle Idee di Mondovì si rinnova: avvio alla campagna tesseramenti

Il Circolo delle Idee è l’organo principale per il coinvolgimento giovanile della città di Mondovì. Il progetto avviato dalla precedente amministrazione ha ideato e realizzato numerosi progetti, spaziando dai temi culturali a quelli più ludici, toccando le tematiche più care ai giovani. I progetti da realizzare vengono proposti e discussi dai giovani, dando loro la possibilità di far sentire la propria voce in Assemblea.

Il Circolo delle Idee riparte proprio da qui, rinnovando le adesioni ed eleggendo i quattro memebri del Consiglio Direttivo e il Presidente. L’Assemblea sarà convocata nelle prossime settimane, fino ad otto giorni prima sarà possibile tesserarsi inviando una email a circolodelleidee.mondovi@gmail.com. Inoltre in occasione della Fiera di Primavera, prevista per le date 15 e 16 aprile, sarà riproposto “L’Angolo del Futuro” , uno spazio dedicato al confronto e alla partecipazione attiva dei giovani, nel quale sarà possibile raccogliere le adesioni al Circolo delle Idee.

“Riteniamo il Circolo delle Idee un’occasione unica per connettere i giovani all’Amministrazione pubblica, fornendo loro tutti gli strumenti necessari a partecipare attivamente alla vita cittadina, sensibilizzandoli ai temi più cari alla città” - dichiarano il Sindaco Luca Robaldo, l’ Assessore alle politiche giovanili Alessandro Terreno e il consigliere Marco Bellocchio. Concludono aggiungendo: “I dati relativi alla partecipazione alle ultime elezioni politiche e amministrative ci suggeriscono la necessità di potenziare ulteriormente tali strumenti di partecipazione. Crediamo, infatti, che il futuro della nostra città debba necessariamente passare attraverso il dialogo con i cittadini di domani”.