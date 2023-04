Il musicista e compositore Lorenzo Bongiovanni dona un pianoforte alla popolazione villanovese

Sabato 15 aprile alle 18, nella zona commerciale in frazione Annunziata di Villanova Mondovì, il compositore e pianista Lorenzo Bongiovanni donerà al paese un pianoforte funzionante a disposizione di tutta la cittadinanza.

L’evento è nato grazie alla collaborazione con la corale villanovese e il Comune e prevede, per l’appunto, la sistemazione del pianoforte in una zona coperta del centro commerciale in modo che sia tutto l’anno facilmente usufruibile da chiunque lo desideri.

“Il progetto - spiega Lorenzo Bongiovanni - nasce con l’idea di offrire gratuitamente alle persone la possibilità di scoprire la loro parte più intima e profonda grazie alla musica. La musica fa infatti parte di ognuno di noi e se solo ci soffermassimo qualche minuto ad ascoltarci, ci stupiremmo di noi stessi. Con questa riflessione ho deciso di donare un mio pianoforte al Comune di Villanova. In questo modo, chiunque potrà suonare o ascoltare la musica di questo straordinario strumento musicale. In passato, ho già donato un pianoforte all'associazione “La Funicolare” di Mondovì perché sono alla continua ricerca di realtà associative che si occupino di cultura musicale e che abbiano il desiderio di aiutarmi a trasmettere questo messaggio a più persone possibili”.

Lorenzo Bongiovanni sarà inoltre protagonista nella rassegna “Villanova in musica”, insieme al violinista Nicola Dho, venerdì 14 aprile alle 21 nell’antica chiesa di Santa Caterina con una lezione-concerto in cui i brani musicali saranno intramezzati da brevi spiegazioni per ripercorre il percorso dalla musica classica, a quella da film fino alla musica moderna.

Durante il concerto, Lorenzo Bongiovanni offrirà al pubblico un breve assaggio di “Music Portrait”, il progetto in cui realizza dei veri e propri ritratti musicali sulle vite delle persone.

“Come amministrazione comunale - spiega il vicesindaco Michele Pianetta - siamo molto felici di questa donazione a favore della comunità con un pianoforte che sarà posizionato in una zona centrale di Villanova e ancora di più siamo felici di aver potuto, grazie alla rassegna “Villanova in musica” e all'impegno della Corale che ha proposto l’iniziativa, di poter offrire visibilità a giovani musicisti villanovesi che hanno già dimostrato il loro grande talento”.