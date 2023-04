Il professor Marco Piccat è uno dei due italiani entrati nel Comitato internazionale degli esperti del Cammino di Santiago di Compostela

Il professor Marco Piccat, saluzzese, presidente della Fondazione CrSaluzzo, già docente di Filologia romanza all’Università di Trieste, medioevista di fama, è entrato a far parte del Comitato Internazionale di esperti del Cammino di Santiago di Compostela. In Italia sono solo in due.

La nomina ufficiale a membro effettivo è arrivata direttamente dal presidente de la Xunta di Galizia (la Giunta di Galizia) Alfonso Rueda Valenzuela, motivata dalla "rilevante carriera accademica e particolare legame con la ricerca e la promozione del Cammino di Santiago e dei suoi valori universali".

“E’ funzione essenziale del Comitato degli esperti - sottolinea la lettera di nomina - consigliare la Xunta de Galicia su tutte le questioni relative al pellegrinaggio a Compostela, in particolare sugli aspetti legati agli itinerari di pellegrinaggio, alle pubblicazioni, ai centri di studio, ai congressi, alle esposizioni e alle riviste per la ricerca e la promozione del fenomeno giacobeo (tra queste "Ad Limina" la più diffusa in Europa che il Comitato promuove in varie lingue e in modo multidisciplinare) nonché sulla creazione di nuovi progetti e linee di ricerca che si adattino alle nuove tecnologie e alla necessità di essere sempre più presenti in rete".

Allo stesso modo, questa consulenza al Governo della Galizia si estende a tutte le istituzioni pubbliche che necessitano di consigli o pareri scientifici su questioni jacopee, compreso il Gruppo dell'Università di Compostella o altre istituzioni come il Centre d'Etudes Compostellanes di Parigi e il Centro Italiano di Studi Compostellani di Perugia.

“E' un grande onore per me entrare a far parte, come italiano, di un gruppo così esclusivo di studiosi conosciuti a livello internazionale – afferma Piccat - anche perché i programmi in corso riguardanti l'Italia (e il Piemonte) risultano di grande rilievo per il numero e la qualità delle tante comunità locali coinvolte con i loro beni storici, i loro percorsi, le loro tradizioni.

Il pellegrinaggio a Compostella, una delle vie che hanno costituito l'Europa, ha mosso e promosso l'incontro tra culture, sensibilità e conoscenza. Si tratta di migliaia di persone che da secoli hanno camminato insieme seguendo la luce delle stesse e sono tornate ai loro paesi cambiate dentro. L'energia che promana dalle vecchie pietre calpestate dai secoli racconta una storia di fede, ed è quello che vogliamo anche noi, nel nostro piccolo, testimoniare.

La data del prossimo anno santo compostellano (2024) richiede tutto il nostro impegno...e lo assicuriamo pienamente, a partire da domani”.