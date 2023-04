Meteo, oggi tempo stabile con qualche nuvola. Qualche perturbazione nei prossimi giorni

Oggi giornata tipicamente primaverile anche se condizionata da nuvolosità variabile e piuttosto alta. Domani nuvolosità in graduale aumento per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge soprattutto sui settori settentrionali, Liguria e in parte settori orientali del Piemonte, nel passaggio tra mercoledì e giovedì. Migliora nel weekend.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi martedì 11 Aprile.

Cielo in prevalenza velato su Piemonte, più nuvoloso su Liguria per nubi basse ma senza precipitazioni, mentre sui confini valdostani ci saranno precipitazioni anche intense fino al primo pomeriggio.

Temperature massime in rialzo fino 20/21 °C, più fresco sulle coste. Venti generalmente deboli di direzione variabile sulle pianure e sulle coste, qualche raffica più forte da ovest sulle creste alpine.

Mercoledì 12 e giovedì 13 Aprile.

Inizialmente cielo nuvoloso con nuvolosità in aumento dalla mattinata, dal pomeriggio prime piogge sui settori alpini nordoccidentali, in spostamento verso est. Interessamento principale di verbano, pianure orientali e Liguria centro-orientale, tra la serata e la nottata di giovedì. Il resto del Piemonte potrebbe avere solo qualche debole pioggia di breve durata, tuttavia non si esclude la formazione di qualche temporale che potrebbe interessare le Alpi marittime in spostamento verso le Langhe.

Durante la giornata di giovedì possibili isolati rovesci soprattutto sulle pedemontane ed in pianura.

Temperature massime di nuovo in calo per via dell'aria più fresca atlantica, con valori che giovedì scenderanno fino 14/16 °C sulle pianure, mentre sulle coste rimarranno pressochè stazionarie. Venti deboli variabili domani, moderati, localmente forti da nord giovedì.

Da venerdì 14 Aprile.

Il passaggio di questa perturbazione porterà alla formazione di una zona di bassa pressione estesa a tutta Italia, ma nelle nostre zone le correnti mediamente settentrionali manterrano tempo più stabile anche se con possibilità di rovesci o temporali soprattutto sulle Alpi.

Con l'occasione vi annunciamo la 12a giornata della Meteorologia che si terrà a Busca il 14-15 Aprile 2023 con il "Balloon Days" per chi volesse provare l'emozione di un giro in Mongolfiera.

