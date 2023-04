Per la Settimana Santa a Nucetto ripresa l'antica tradizione del 'sepolcro'

In occasione delle celebrazioni per la Settimana Santa, a Nucetto, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, è stata ripresa un'antica tradizione del triduo pasquale.

Grazie ai volontari, la 'cappella della reposizione', dove viene riposta e conservata l'Eucaristia al termine della messa vespertina del Giovedì santo, è stata allestita con antichi tendoni bianchi e rossi, con frange e drappi dorati.

"Un altro piccolo passo per la riscoperta delle nostre tradizioni ed usanze, - commenta il sindaco Enzo Dho - che ha riscosso favorevolissimi commenti e ha offerto uno spaccato di storia che molti non conoscevano pur vivendo da anni a Nucetto. Ringraziamo i volontari che con la loro laboriosità hanno riportato in auge una tradizione in disuso da decenni."