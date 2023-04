Racconigi piange la scomparsa del regista e scenografo Koji Miyazaki

É scomparso all’età di 77 anni Koji Miyazaki, regista e scenografo protagonista della vita culturale racconigese, che insieme a Vincenzo Gamna ha curato una buona parte della produzione teatrale di Progetto Cantoregi.



Giapponese di nascita e piemontese d’adozione Miyazaki ha contribuito a realizzare numerosi spettacoli teatrali a tema sociale, tra cui la rassegna “La Fabbrica delle idee”, ambientata nel suggestivo parco dell’ex ospedale psichiatrico di Racconigi.



Come regista di Progetto Cantoregi ha diretto gli spettacoli :Voci Erranti, Bariùm, Le acque hanno volti, La soglia, Lividi, Amen, Van Gogh. Il suicidato della società, Omnes Colores, Il prete giusto, Sono incazzato nero, De senectute, Elogio della mitezza.



“Una delle menti più eccelse della nostra città, che ha contribuito con il suo lavoro e la sua estetica a far crescere Racconigi dal punto di vista culturale, rendendola protagonista del panorama teatrale del territorio –commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda - Come Amministrazione siamo vicini a tutti i suoi amici più cari in questo giorno così triste, consapevoli che il suo lavoro continuerà a ispirarci negli anni a venire”.



“É difficile riassumere in poche parole quello che Koji Miyazaki ha rappresentato per noi – interviene Marco Pautasso, presidente dell'Associazione Progetto Cantoregi - . Ci ha insegnato l’importanza della bellezza, da ricercare nelle persone e nelle piccole cose, e del perseguimento della perfezione negli spettacoli e negli allestimenti”.

"Ciao Koji, ci mancherai enormemente, come persona e come artista. Siamo felici e grati di aver condiviso insieme a te tanti anni di lavoro, spettacoli, sfide, risate e soddisfazioni. Ci hai insegnato la bellezza e a ricercarla sempre nelle persone e nelle piccole cose. Continuerai a ispirarci, insieme a Vincenzo, ovunque voi siate" si legge nel ricordo comparso sulla pagna Facebook di Progetto Cantoregi.

I funerali avranno luogo venerdì 14 aprile, alle ore 10, al cimitero di Carignano, partendo dalla casa funeraria Miotto di Carmagnola (via Ospedale n. 6), alle ore 9.30.