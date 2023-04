Sarà un team del Bonelli a rappresentare quindici istituti cuneesi al Meeting Nazionale di "Conoscere la Borsa"

Vanessa Mocellini, Erica Ambrogio, Marta Grosso e Giada Arnaudo della classe 4 A SIA, accompagnate dal Professor Giancarlo Oggero, saranno il team che rappresenterà gli oltre mille e cento studenti che sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno partecipato alla iniziativa didattica europea Conoscere la Borsa.

In cento giorni hanno avuto la possibilità di gestire un portafoglio virtuale di 50mila euro e operando sulle borse europee hanno migliorato il loro deposito con un incremento di oltre il dieci per cento, conquistando il secondo posto in Italia nella speciale classifica “sostenibilità”.

Le studentesse trascorreranno una tre giorni con altri quindici team provenienti da tutta Italia al Meeting Nazionale di Conoscere la Borsa, che si svolgerà nel prossimo fine settimana a Cuneo, vivendo così una bella esperienza, alternando momenti ludici ad occasioni di formazione e di incontri con personaggi legati al mondo dell’economia e dell’attualità.

All’interno del programma nazionale, si svolgeranno anche le premiazioni provinciali, venerdì mattina precedute da una Lectio di Oscar Farinetti : “E’ nata prima la gallina…... forse. Due riflessioni sulla sostenibilità e l’economia”. Qui i protagonisti saranno gli studenti dei quindici istituti cuneesi si sono contraddistinti nei vari temi legati al progetto europeo Conoscere la Borsa, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.