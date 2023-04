Un anno fa l'accordo di programma con Italgen. Che fine ha fatto il progetto del parco fotovoltaico a Borgo?

L’Agenda 2030 dell’ONU in campo energetico ha due obiettivi: - garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni; - aumentare la produzione di energie rinnovabili. L’Europa, e con essa l’Italia, mirano a raggiungere entro la stessa data il risultato di produrre il 40% del proprio fabbisogno energetico da energie rinnovabili. Obiettivi ambiziosi ma irrinunciabili per cercare di frenare il cambiamento climatico ormai evidente. Sulla via di questo percorso virtuoso possono ricoprire un ruolo importante anche le comunità locali. Attraverso l’utilizzo e lo sfruttamento delle loro “materie prime” anche i Comuni possono portare un contributo significativo. Aria, acqua, sole e rifiuti sono infatti risorse che se opportunamente attivate potrebbero renderli autonomi dal punto di vista dei consumi. Un recente studio dell’European House-Ambrosetti evidenzia come il potenziale di energia che i territori locali sono in grado di attivare permetterebbe di triplicare i livelli attuali di autonomia energetica dell’Italia (da 22.5% a 58,4%).

Energia da rifiuti organici: L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo ha espresso la propria contrarietà alla produzione di energia dalla gestione dei rifiuti organici attraverso la tecnologia di un biodigestore (pur riconoscendo che essa è la migliore tecnologia possibile). Energia da risorsa idrica: La recente, perdurante e ripetuta siccità pone in seria crisi l’ipotesi di produzione di energia attraverso l’acqua.

Energia dal sole: per realtà come quella di Borgo San Dalmazzo rimane la possibilità di ottenere una parziale autonomia energetica attraverso la produzione di energia solare. Un anno orsono l’Amministrazione comunale sottoscrisse un accordo di programma con la società Italgen (gruppo Italcementi) per lo studio della possibilità di realizzare un parco fotovoltaico della potenza di 5MW su un’area adiacente al vecchio cementificio. Diverse sono state le eccezioni a questa ipotesi, che pur tuttavia rimane un’opportunità. Potrà essere modificata? Potrà realizzarsi e in quali modi e forme?

Da un anno nulla è più stato fatto sapere. Come gruppo consiliare abbiamo da tempo espresso l’opinione che la realizzazione di un impianto ad energia solare potrebbe favorire il recupero dell’ex cementificio e permettere alla Città di raggiungere una maggiore autonomia energetica.

Nessuna informazione è però giunta dall’Amministrazione comunale. Le uniche novità sono i due incarichi affidati nello scorso settembre per svolgere indagini geologiche e riprese con i droni nello scorso settembre di cui però non si sono ancora avuti i risultati. Spesa prevista 14.335 euro. La commissione Ambiente che dovrebbe occuparsi della questione, e che la Sindaca ha invitato a riunirsi mensilmente, non è convocata da tempo.

Per queste ragioni il gruppo consiliare BORGO PER TUTTI ha presentato al Consiglio comunale un’interrogazione per conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione.

Consiglieri

Varrone Pierpaolo

Basteris Luca

Giorda Luisa