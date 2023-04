Valdieri, convegno storico: “Le Alpi Marittime nel turbine della seconda guerra mondiale”

Il Comune di Valdieri promuove per sabato 15 aprile, nei locali della sede del Parco delle Alpi Marittime, un convegno storico dal titolo "Pagine vive della nostra storia: le valli delle Alpi Marittime, tra Italia e Francia, nel turbine della seconda guerra mondiale: 1940-1947".



Questo il programma

- Ore 16: saluto di benvenuto del sindaco di Valdieri Guido Giordana.

A seguire interventi di:

gen. Antonio Zerrillo: "Guerra sulle Alpi: il conflitto italo-francese 10-15 giugno 1940".

dott. Paolo Chiarenza: "La pugnalata alla schiena: una falsità storica".

prof. Pier Carlo Sommo: Il confine occidentale. I rapporti italo-francesi 1943-1947".

prof. Ernesto Zucconi: "L'8 settembre e le sue conseguenze in provincia di Cuneo".

prof. Walter Cesana: "Le Alpi Marittime 1943: sfollati, profughi e reali in fuga".

avv. Maurizio Paoletti: "I rapporti odierni tra Italia e Francia".



Al termine del convegno verrà deposta una corona d’alloro al monumento dei Caduti.