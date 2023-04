Lutto a Cuneo per la scomparsa dell'ex vicecomandante dei vigili Marco Riccomagno

Si è spento il giorno di Pasquetta l'ex vicecomandante dei vigili urbani di Cuneo Marco Riccomagno. Aveva 83 anni ed era ricoverato nella Piccola Casa della Divina Provvidenza del capoluogo. Originario di Genova, ha ricoperto per 27 anni il ruolo di ex vicecomandante a Cuneo, per poi passare al comando dei civich di Borgo San Dalmazzo.

Appassionato di calcio, è stato segretario dell’Associazione allenatori della provincia di Cuneo, e allenatore di molte squadre giovanili.

Lascia la moglie Gemma, i figli Viviana, Rolando e Flavio, il genero Efisio, le nuore Luisa e Alejandra, le nipoti Michela, Martina e Anna.

I funerali, provenienti dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Cuneo, avranno luogo nella cattedrale di Cuneo mercoledì 12 aprile alle 15.30; seguirà l'accompagnamento a Magliano Alpi per il rito della cremazione. Il rosario questa sera, martedì 11 aprile alle 17.30, sempre in cattedrale.