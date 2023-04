Comunità energetiche? Dalle regole alle opportunità per le aziende, se ne parlerà in un incontro del Polofoodwine

Cosa si intende per “Comunità Energetiche” e come queste possono essere un’opportunità per i cittadini e per le imprese del nostro territorio?

Il Comitato Polofoodwine si riunisce e analizza, in una seduta aperto al pubblico, un tema di grande attualità.

“L’obiettivo del nostro convegno - spiega il presidente Annalisa Genta - è quello di fornire informazioni normative e tecniche utili a far comprendere le potenzialità di questo nuovo strumento, la cosiddetta C.E.R Comunità Energetica Rinnovabile, che in sostanza è un soggetto giuridico i cui membri possono essere persone fisiche, PMI, pubbliche amministrazioni ecc. che si riuniscono per generare e gestire in autonomia energia verde.

La recente crisi energetica con i conseguenti elevati rincari subiti anche dalle imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e dal relativo comparto logistico, hanno evidenziato la necessità di ripensare immediatamente le forniture, il consumo e la produzione di energia.

Vedremo che il sistema delle comunità energetiche è un percorso condiviso verso l’autonomia energetica che potrebbe offrire vantaggi economici, ambientali e sociali.

Relatori principali saranno Iren Spa, importante e autorevole player regionale anche nel settore dell’efficienza energetica e Finpiemonte Spa, finanziaria della Regione Piemonte, che ci parlerà di agevolazioni in materia di energia sul nostro territorio.

Seguiranno interventi di altri Soci del Comitato che presenteranno le proprie attività.

Di questo e delle eventuali criticità si parlerà venerdì 14 aprile 2023 alle ore 16.30 presso la Cantina San Silvestro del nostro socio Sartirano Figli Cantine e Vigneti a Novello.”