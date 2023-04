La prima cippatrice semovente acquistata nel Sud Italia è della scuderia Pezzolato

Il settore della produzione di energia elettrica da biomasse solide in Italia, oltre a essere un tassello fondamentale tra le fonti rinnovabili, ha anche un impatto occupazionale decisamente importante, coinvolgendo circa 5 mila addetti nella produzione e nell’approvvigionamento della biomassa, soprattutto in aree strutturalmente a scarsa occupazione, come nel sud della nostra penisola.

Il corretto trattamento delle biomasse residuali (tronchi, potature, ramaglie) porta vantaggi sia nel settore agricolo, sia di sostegno all’industria boschiva per una corretta gestione del patrimonio forestale.

Nel corso degli ultimi 10 anni, nell’Italia meridionale sono state vendute oltre 30 cippatrici Pezzolato di alta fascia installate su camion, con potenza tra i 600 e i 1000 cavalli, consolidando la posizione di leadership di mercato dell’azienda Piemontese.

Con soddisfazione, macchina dopo macchina, si sono creati i presupposti per un grande successo aziendale, che costituisce allo stesso tempo un primato assoluto per il settore della lavorazione del legno e per l’area geografica: è stata recentemente acquistato e consegnato il primo cippatore semovente idrostatico destinato al meridione: un PTH ALL ROAD, il fiore all’occhiello delle cippatrici Pezzolato.

Per chi non conoscesse ancora ALL ROAD, parliamo di: 32 tonnellate semoventi di tecnologia e innovazione italiana, 800 cavalli di potenza, una produzione oraria fino a 380 metri cubi di cippato di alta qualità, con certificazione per la circolazione fino a 80 km/h.

Cos’altro aggiungere se non: “Pezzolato. Whatever Wood, the Best Chips!”