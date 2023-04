Sabato 15 aprile da Forgia a Saluzzo l’Open Day “Tutti fuori”

Forgia apre le porte per celebrare la primavera e presentare la nuova gamma Outdoor, con la quale ha arricchito le proposte della sua show room.

Una giornata all’aperto è l’occasione con cui FORGIA offre la possibilità di sognare, progettando lo spazio esterno della casa e renderlo a tutti gli effetti l’estensione naturale della nostra abitazione.

L’architettura per esterni ci permette di disgregare i confini tra i dentro e il fuori, armonizzandoli in un unico ambiente piacevole da vivere.

Ecco perché sabato 15 aprile 2023, dalle 9.00 alle 19.00 no stop, in via Circonvallazione 11/h a Saluzzo Forgia invita ad ammirare la gamma di nuove schermature solari, dalle tende da sole, agli ombrelloni, fino ai gazebo e alle pergole ombreggianti.

Comodi salotti da esterno, tavoli, sedie e poltrone resistenti agli agenti atmosferici diventano il completamento perfetto per godere di un piccolo angolo di relax, senza muoverci da casa.

Il tutto sarà condito da qualche gustoso assaggio di prodotti preparati nei nuovi barbecue, che Forgia propone per la primavera-estate 2023.

Per gli acquisti e gli ordini effettuati nella giornata del 15 aprile, i clienti usufruiranno di vantaggiosi sconti e promozioni.

Non lasciamoci sfuggire l’occasione per una giornata all’aperto, in buona compagnia, alla scoperta di nuove idee per impreziosire la nostra casa.

Forgia srl - Via Circonvallazione, 11/H - Saluzzo (CN) - Tel 0175.249484 - www. forgia.com