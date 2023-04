Tavolini per bambini: come scegliere quello giusto per la sicurezza e la creatività dei propri figli

Se si desidera lasciare spazio alla creatività dei propri figli nella loro crescita, la prima cosa da fare è arredare la loro cameretta con tutto quello di cui hanno bisogno per divertirsi e dare forma alla loro immaginazione, come ad esempio i tavolini per bambini su cui i più piccoli possono disegnare, giocare e divertirsi con la loro fantasia.

La maggior parte delle persone arredano la camera del proprio figlio posizionando un tavolino nella zona che vorrebbero poi destinare all’area studio quando sarà cresciuto, per dare abitudine e confidenza al bambino. Ma come scegliere il modello adatto? Esistono molti tavolini per i più piccoli, quindi possono essere utili alcuni consigli su come trovare quello migliore sia per i figli che per le proprie esigenze!

Misure del tavolino per bambini

Il primo aspetto da valutare è senza dubbio l’altezza del tavolino, che dovrà consentire al piccolo di appoggiarsi comodamente e senza fatica al ripiano. I bambini colorano, giocano, scrivono e sfogliano o leggono libri sul loro tavolino, perciò deve essere completamente accessibile alla loro statura.

L’ampiezza del ripiano va scelto prima di tutto in base alla disponibilità di spazio nella camera, ma è bene tener presente che un tavolino non troppo grande sarà più facile da spostare all’occorrenza anche in altre stanze, per permettere di tenere i figli a vista mentre si fanno altre faccende di casa. L’importante è non sacrificare lo spazio da destinare alla creatività dei bambini, che a volte adorano anche fare puzzle o altri giochi più voluminosi sul loro adorato tavolino.

Materiale ideale del tavolino per bambini

Questo tipo di arredo si distingue da altri complementi per bambini perché subisce molto stress nella sua durata. Libri, giochi, urti: sicuramente la durata del tavolino va considerata quando si è davanti alla scelta da fare, perciò è preferibile prediligere i materiali più resistenti.

Attualmente, i tavolini in plastica o derivati sono i preferiti dalle famiglie proprio grazie alla loro capacità di rimanere integri e, nel tempo, di non perdere eventuali pezzi, che possono diventare pericolosi per i figli. Inoltre, sono molto comodi e leggeri per lo spostamento in altre stanze.

Tuttavia, è sempre necessario accertarsi che siano state usate solo vernici non tossiche e prodotti non nocivi per i bambini.

Design dei tavolini per bambini

La forma del tavolino è forse il fattore che incide maggiormente sulla sua funzionalità. Le più comuni sono:

Forma ovale o similari : si adatta facilmente ai diversi ambienti, consentendo ai figli di giocare in sicurezza senza paura che possano farsi male sugli spigoli del tavolino. Necessita, però, dello spazio adatto;

: si adatta facilmente ai diversi ambienti, consentendo ai figli di giocare in sicurezza senza paura che possano farsi male sugli spigoli del tavolino. Necessita, però, dello spazio adatto; Forma rettangolare : resta ancora quella più scelta dai genitori e, inoltre, i modelli con ripiano sollevabile sono molto pratici per aiutare i bambini a riporre le loro cose preferite;

: resta ancora quella più scelta dai genitori e, inoltre, i sono molto pratici per aiutare i bambini a riporre le loro cose preferite; Forma quadrata: questo è il design migliore se si deve rispondere a un’esigenza di spazio ridotto, perché può essere collocato comodamente anche in un angolo della parete.

Una volta trovato il design perfetto per la stanza, non bisogna dimenticare la possibilità di valutare anche i set completi di 2/4 sedie per permettere ai piccoli di divertirsi insieme ogni volta che vogliono.