A Fossano "Emozioni da bere 2023"

L’azienda Panero Group di Fossano vi aspetta il 16 - 17 - 18 aprile 2023 alla fiera per i professionisti del settore HO.RE.CA dove possono incontrare le migliori aziende del beverage.

Emozioni da Bere è l’evento gratuito riservato ai professionisti del settore ho.re.ca che vogliono incontrare i migliori produttori di:

Birra

Vino

Spirits

Low Alcohol

Alcohol Free.

Tre giorni di fiera che rappresentano il punto di riferimento per esercenti e operatori interessati a scoprire le specialità del beverage all’insegna della tradizione e dell’innovazione.

Durante la manifestazione potrai:

Scoprire più di 500 etichette raccontate da 40 espositori a tua completa disposizione.

raccontate da a tua completa disposizione. Conoscere brand e produttori attraverso degustazioni e momenti di formazione .

e momenti di . Restare aggiornato sui nuovi trend che animeranno il 2023 e avere la possibilità di confrontarti con l’equipe tecnica e commerciale per elaborare soluzioni ad hoc intorno alle esigenze della tua attività.

Non ci sono scuse per non partecipare! Questo evento rappresenta il punto di incontro in provincia di Cuneo e Torino per i professionisti del mondo HO.RE.CA intenzionati a raccogliere le nuove sfide che il settore propone.

Metti in agenda l’evento! Scarica il tuo biglietto (cliccando qui) e preparati a conoscere i migliori produttori del panorama beverage.

Ti aspettiamo a Emozioni da Bere!

16 - 17 - 18 aprile 2023

10:00 – 18:00

Via Torino 45 - 12045 Fossano (CN)

Emozioni da bere è un evento gratuito riservato agli operatori del settore HO.RE.CA.

La registrazione ci permette di organizzare lo svolgimento della manifestazione nel miglior modo possibile per garantire ai visitatori una piacevole esperienza. Durante la registrazione sarà possibile richiedere la navetta a disposizione dalla stazione FS di Fossano fino alla nostra sede.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: clicca qui