A Roccavione un convegno per ricordare il dottor Gianfranco Donadei

Sono già passati cinque anni dalla scomparsa di Gianfranco Donadei (il 24 gennaio 2018) e, come succede in questi anni in cui tutto corre in fretta, il suo ricordo è ormai lontano, sfocato. Anche tra coloro che gli sono stati vicini e hanno condotto le stesse battaglie di libertà e civiltà, che hanno caratterizzato l’ultimo quarto di secolo del Novecento.

Solo gli amici più cari e coloro che hanno introitato completamente il senso di quelle battaglie, ora addirittura messe in pericolo della reazione montante, piangono ancora il vuoto della sua mancanza, il suo coraggio, l’onestà cristallina e indiscussa di chi la politica la fa pagando tutto di persona e senza alcun tornaconto.

L’Istituto storico della Resistenza di Cuneo promuove ora un convegno per iniziare a ricostruire la personalità e le lotte di Gianfranco Donadei e di quegli anni fondamentali della nostra storia, spinto anche dall’impegno morale per il lascito dell’importante e ricco archivio che Donadei ci ha consegnato.

Il convegno si svolgerà a partire dalle ore 9 e per l’intera giornata di sabato 22 aprile 2023, presso la Sala consigliare del Municipio di Roccavione, dove Donadei fu sindaco a partire dal novembre 1961 e dove la sua amministrazione ha lasciato un segno indelebile di onestà e di lungimiranza tutt’ora aleggiante in quel comune.

Gianfranco Donadei fu medico condotto e poi neuro-psichiatra di grande valore, fondatore del reparto nel nostro Ospedale Santa Croce, convinto seguace di Franco Basaglia e assertore dell’apertura dei manicomi, ambientalista e attento alla salvaguardia del territorio nonché, soprattutto come consigliere comunale di Cuneo, difensore della splendida natura della nostra provincia e delle nostre montagne. Una lezione da seguire soprattutto in questo momento in cui i drammatici cambiamenti metereologici mettono tutto in pericolo.