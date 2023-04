Alba è pronta per l'Expo della Sostenibilità ed illumina le torri di verde

La Città di Alba illumina le torri di verde e si prepara ad accogliere l’Expo della Sostenibilità, promosso dall’Associazione Wild Life Protection.

Domani, 12 aprile 2023, alle ore 12, il primo appuntamento sarà in piazza Risorgimento per un pre-evento che vedrà la partecipazione di 300 ragazzi, in tutto 15 classi dei Licei: Artistico, Classico e Scientifico; dell’Istituto Professionale Cillario e di Apro.

Dal cuore della Città, gli studenti richiameranno l’attenzione sulle tematiche green che hanno sviluppato in classe con la Wild Life Protection (associazione nata a Roddi che vanta un consiglio direttivo di giovanissimi), argomenti che animeranno l’Expo della Sostenibilità del 22 aprile: “Come muoversi per valorizzare la transizione ecologica? Come istituire buoni esempi per il futuro? E come creare uno stabile patto sociale intergenerazionale per garantire una continuità in questa “coscienza green”?”.

Sarà presente l’Assessore al Volontariato e Istruzione di Alba che appoggia l’iniziativa e auspica che il percorso, intraprendente e costruttivo di questi ragazzi, possa aiutare altre realtà ad affrontare con responsabilità queste tematiche, nell’impegno comune della salvaguardia della vita sulla nostra terra.

Giovedì 13 aprile alle 11, a Palazzo comunale, è indetta la conferenza stampa di presentazione dell’evento green che si terrà a Palazzo Mostre e Congressi di Alba e vedrà la partecipazione di associazioni, aziende, enti e relatori d’eccezione.