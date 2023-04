"Busca guarda al futuro", incontro con l'Amministrazione sulle progettualità della città

Martedì 18 aprile alle 20,30 presso il nuovo spazio incontri di Piazza Santa Maria si terrà un incontro di "Busca guarda al futuro" per parlare con l’amministrazione comunale delle attività svolte e delle progettualità in via di sviluppo ed ancora da realizzare

La serata sarà moderata dal giornalista Giulio Botto e non sarà solamente un'occasione per il sindaco ed assessori di illustrare brevemente i lavori svolti, in essere ed i futuri ma, anche, l'opportunità di porre domande e proposte.

Questo incontro sarà il primo di un ciclo che trimestralmente vedrà impegnati i componenti di "Busca guarda al futuro" anche in vista delle elezioni che avranno luogo nella primavera del 2024 e porre delle solide basi per il futuro programma elettorale dell’attuale maggioranza consigliare.