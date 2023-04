“Clima km zero nelle terre del Monviso": la meteorologia protagonista a Busca

La 12^ Giornata della Meteorologia dal titolo “Clima km zero nelle terre del Monviso”, dopo l’anteprima a Saluzzo di metà marzo scorso in occasione di Terres outdoor festival, si terrà a Busca a cominciare dalla sera di venerdì prossimo, 14 aprile, alle 20,30 al Teatro Civico dove è atteso il meteorologo della 7 TV Paolo Sottocorona con Mauro Marin, pilota professionista di mongolfiera, Massimo Enrico Ferrario, meteorologo segretario di Ampro e Simone Mondino, che dialogheranno con il pubblico sul tema della serata. Gli esperti parleranno delle possibili soluzioni per essere resilienti al cambiamento climatico in ambito urbano, agricolo e montano. Ingresso gratuito.





“Occorre – dice il sindaco Marco Gallo – tenere viva l’attenzione su un tema così determinante: perciò siamo contenti di aver scelto di ospitare a Busca questo appuntamento annuale e con la costruzione della stazione meteo, che abbiamo realizzato come Comune nel parco dell’Ingenio, cerchiamo di fare la nostra parte per sensibilizzare tutti alla necessità di cambiare almeno parzialmente le nostre abitudini”.



Sabato 15 aprile nel parco-museo dell’Ingenio ci sarà la possibilità di volare in mongolfiera (con replica sabato 13 maggio), oppure di partire per un percorso in ebike accompagnati da una guida naturalistica e dagli ebiker meteorologi che spiegheranno come preparare escursioni outdoor sicure. Ed inoltre si potrà prendere parte alla visita della Busca climatica, sotterranea e segreta nella città medioevale, dove anche muri parlano di clima e meteorologia.



Gli eventi si tengono con il supporto della Città di Busca, insieme con i Comuni di Roccabruna e Tarantasca, e contribuiscono ai progetti di scolarizzazione nelle Filippine ed in Myammar della onlus Una Mano per i Bambini.



Info: www.giornatameteo.com



L’incidenza del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti

Ormai l’incidenza del cambiamento climatico segna quasi ogni giorno la cronaca come in una sorta di bollettino di guerra. Se non è la siccità, con la grande apprensione per la mancanza di acqua, è il manto nevoso reso poco stabile dalle temperature a provocare vittime a fare notizia.

La scorsa settimana temperature sotto lo zero (-0.9°C registrati dalla nuova stazione meteorologica di Busca) hanno messo in apprensione agricoltori e frutticultori alle prese con una fioritura avanzata delle colture, più esposte e fragili alle gelate primaverili.



Il copione poi ci ha regalato un intermezzo con veloci temporali e la prima grandine di stagione comparsa nella zona tra Barge e Bagnolo. “Un mix stagionale sempre più insolito e preoccupante” ci dice Marco Marin, pilota professionista di mongolfiera, che interverrà venerdì 14 nel dibattito.



Simone Mondino, montanaro digitale, come ama definirsi, racconterà la brutta esperienza vissuta come protagonista nel vasto incendio che ha interessato la valle Pesio, dove ha scelto di vivere, in una borgata isolata.

“Ovunque la mano dell’uomo è causa di questi profondi mutamenti del clima e torno a parlarne volentieri a Busca” dice Paolo Sottocorona, apprezzato meteoman della 7 TV, meteorologo ospite della serata con il segretario di Ampro, l’associazione che raccoglie i professionisti della meteorologia, Massimo Enrico Ferrario.