Manta: “Genova Zurigo A/R” in scena a Santa Maria del Monastero

Sono aperte le prenotazioni per il secondo appuntamento della rassegna "Inscena", prima rassegna teatrale di Manta, realizzata da una collaborazione tra il Comune, la Compagnia teatrale Primoatto e Acbeventi.

Il suo esordio è stato di grande coinvolgimento con lo spettacolo per famiglie dal titolo “La vera storia di San Giorgio e il drago”, dove il protagonista "un giullare medioevale" ha intrattenuto una sala colma di pubblico, invitando sul palco sia i piccoli che i loro genitori, divertendo l'intera platea.

Prossimo appuntamento è per sabato 15 aprile con il Teatro Prosa Saluzzo che porterà in scena "Genova Zurigo A/R", una commedia comica in cui due uomini si trovano a far parte di uno strano triangolo amoroso che non potevano immaginare. Il finale sarà tutto da scoprire.

Sul palco gli attori Giorgio Berardo, Raniero Cane e Francesca Fraire guidati dalla regia di Emiliano Palali. La piece è stata rappresentata a Saluzzo, Pinerolo e Bagnolo con un bel riscontro da parte del pubblico che ne ha apprezzato i tempi, la bravura dei protagonisti e l'essenziale messa in scena.

Ancora una volta la cornice di Santa Maria del Monastero di Manta sarà il luogo della rappresentazione permettendo al pubblico di entrare in un contatto ravvicinato con la scena teatrale e lasciarsi trasportare dalla storia.

Appuntamento sabato 15 aprile alle ore 20.30 (apertura biglietteria alle 20). Prenotazioni su wapp al numero 351/9038507, costo del biglietto 8 euro.