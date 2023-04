"Montagne di sera": al via il nuovo ciclo di incontri del Cai sezione Monviso

Anche quest’anno parte in primavera il nuovo ciclo di Montagne di Sera, organizzato dal Club Alpino Italiano Sezione “Monviso” Saluzzo e con il patrocinio dei Comuni di Saluzzo e Manta e con la collaborazione del Cai Barge, Fai Castello della Manta e Parco del Monviso.

Saranno ospiti dell’edizione primaverile del 2023: giornalisti, scrittori, geografi, guide alpine e le serate, a ingresso libero si terranno tra Saluzzo, Manta e Barge.

Si parte venerdì 14 aprile, a Saluzzo, alle 21 alla ex Caserma Mario Musso con l’incontro con Nicola Duberti e il suo libro “L’innocenza del Lupo.”

Giovedì 4 maggio a Barge, alle 21, alla Biblioteca Civica sarà ospite Alberto Re nell’incontro “Orizzonte Montagna: una vita da guida alpina”.

Venerdì 12 maggio a Saluzzo alle 21 sempre alla ex Caserma Mario Musso, Marco Albino Ferrari in “Assalto alle Alpi”.

Venerdì 26 maggio a Manta alle 21, Castello della Manta. Franco Michieli nell’ “Per ritrovarti devi prima perderti”.

Il primo appuntamento venerdì 14 maggio a Saluzzo, alle ore 21, ex Caserma Mario Musso, il giallo di Nicola Duberti “L’innocenza del Lupo”. Un giallo apparente, un “lupo” innocente (ma non per colpa sua); queste le paradossali premesse dell’ultima fatica editoriale di Duberti (poeta dialettale, linguista, docente universitario e nelle scuole medie, ma che prima di ciò ha svolto i mestieri più disparati).

Un intreccio avvincente e incalzante, ambientato nell’immaginaria, ma riconoscibilissima, Valle Stermasca, tra Piemonte e Liguria, popolata da una gruppo di personaggi bizzarri ed indimenticabili (carabinieri affettuosi, spazzini africani, adolescenti insopportabili, zii piagnucolanti, vecchie vegetariane tabagiste e canidi di varia specie).

Un orrendo delitto è stato commesso in questi luoghi, ma non è solo per scoprire chi sia il colpevole (apparente) di questa vicenda che meriti leggere questo libro (possibilmente ad alta voce, come consiglierebbe l'editore), ma anche per trovare magistralmente descritto e rievocato un mondo sospeso tra modernità e Medioevo, tra sovranismo valligiano e voglia di scoprire il mondo, simile ed al contempo unico come tutti gli arcani ed arcaici borghi di montagna incastonati nelle Alpi.

Chi è Nicola Duberti (Mondovì, 1969). Ha fatto lo sguattero di cucina, il bibliotecario, il contabile, il cantoniere e il postino, infine - dopo cinque anni nelle patrie galere (come impiegato!) - l’insegnante di lettere alle scuole medie inferiori. Scrive versi in lingua piemontese, sulla quale tiene un corso all’università di Torino, e si dedica a studi di dialettologia.