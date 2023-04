Si proclama il vincitore del concorso "Disegna tu il logo ufficiale della Fiera del Grano Rosso di Salmour’’

La Commissione esaminatrice per la valutazione e creazione di un Logo ufficiale per la Fiera del Grano Rosso di Salmour composta dal Presidente Professor Gerbaudo Rodolfo, docente, e dalle Dottoresse Eleonora Francolino, esperta d’arte, e Laura Cagnassi, esperta in marketing e comunicazione si riunirà sabato mattina per esaminare i 55 elaborati disegnati dai bambini.

La proclamazione avverrà sabato 15 aprile 2023 durante la Cena dell’Amicizia per i 30 anni della C.R.F. a Salmour nel salone della Pro Loco.

Al vincitore, come specificato nel bando di concorso, verrà consegnato, durante la Fiera del Grano Rosso di Salmour, un biglietto per tutta la famiglia al Parco Zoom di Torino.

Vi saranno menzioni speciali e tutti gli elaborati saranno esposti durante la Fiera e verranno premiati con premi particolari.

Chi intendesse partecipare alla cena può farlo prenotandosi al n. 3930447620 ( Francesco) o 3482658386 (Guido) entro giovedì 13/4/2023. Il costo della cena € 25,00 bambini 0/5 anni gratis, 6/10: € 10,00