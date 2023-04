Suoni del Monviso, dopo Biagio Antonacci ecco il secondo asso: ci sarà anche Umberto Tozzi

Dopo aver annunciato, alcuni giorni fa, la presenza di Biagio Antonacci, gli organizzatori di Suoni dal Monviso calano il secondo “asso”: Umberto Tozzi. Il cantautore torinese, nel suo tour estivo “Gloria forever”, sarà a Sanfront, giovedì 20 luglio alle ore 21.30.

Il super concerto verrà ospitato sulla centralissima ed elegante Piazza Statuto, un autentico salotto nel quale spicca la scultura “Noi”, simbolo metaforico dell’amore, quell’amore di cui sono intrise le canzoni di Tozzi.

Alzi la mano chi non ha mai cantato capolavori come “Ti Amo” e “Gloria”… brani cantati a squarciagola per decenni, che costituiscono dei tasselli fondamentali nella storia della musica pop italiana.

Considerato come uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano con più di 80 milioni di dischi venduti nel mondo, Umberto Tozzi nasce a Torino 71 anni fa (e il tour odierno vuole festeggiare proprio il suo 70° compleanno). Un inizio dedicato alla scrittura, con canzoni scritte per Mina, Mia Martini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Marcella Bella, prima di un’immensa e interminabile carriera come cantante.

Oltre ai successi già citati, come non ricordare “Si può dare di più”, cantata insieme a Morandi e Ruggeri (canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1987), “Gente di Mare” in duetto con Raf o, ancora, “Gli altri siamo noi”, una delle prime canzoni ad affrontare temi come il razzismo e della difficile integrazione degli extracomunitari in Italia.

Quella di Sanfront (inserita nel cartellone di Suoni delle Terre del Monviso, contenitore che ospita i festival Suoni dal Monviso e Occit’amo) si preannuncia, dunque, come una serata da cantare e da vivere tutta d’un fiato.

I biglietti sono a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone (on-line o nei punti vendita) a partire dalle ore 16 di martedì 11 aprile (settore unico, posto in piedi; - ticket omaggio per bambini fino a 5 anni compiuti, necessaria la prenotazione sul sito www.suonidalmonviso.it entro il 17 luglio; - ticket omaggio per disabili, necessaria la prenotazione tramite mail a info@suonidalmonviso.it entro il 17 luglio).