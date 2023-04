“Dalla Giunta Cirio un taglio alle risorse che ci preoccupa molto”

“Quello della Giunta Cirio è un tipico bilancio pre-elettorale: promesse irrealizzabili e tagli ai servizi”. Così il consigliere regionale Maurizio Marello alla conferenza stampa sul “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025” presso la sede del Partito Democratico di Cuneo questa mattina, martedì 11 aprile.

Al tavolo erano seduti anche l'assessora di Cuneo Sara Tomatis, il consigliere provinciale e sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle, e il consigliere regionale Domenico Ravetti.

A introdurre i lavori Sannazzaro che ha ricordato la manifestazione del PD davanti all'ospedale di Cuneo: “La preoccupazione sanitaria non è solo cuneese ma riguarda tutta la Regione. Problemi ci sono anche sul fronte trasporti. Siamo una Provincia isolata. Serve un cambio di marcia e una visione diversa”.

Il consigliere regionale Maurizio Marello ha posto l'attenzione sul taglio di risorse: “I finanziamenti alle attività produttive scendono da 14 a 3 milioni. Non è previsto alcun finanziamento alle leggi sulle comunità energetiche. Sugli indennizzi per i danni da selvatici sono stati tolti 850 mila euro e parliamo di un'emergenza agricola con tantissimi sinistri sulle nostre strade. Poi c'è il problema della peste suina africana che non ha visto alcuna politica incisiva. Pensiamo che era previsto un piano di abbattimento da 50 mila capi e ne hanno fatti poco più di un quinto. Ma anche i finanziamenti per la Protezione Civile sono stati tagliati del 70%, da 2 milioni a 700 mila euro. Noi avremmo fatto diversamente. Per questo abbiamo depositato decine di emendamenti di merito sperando di riuscire a far passare qualcosa. È importante non compromettere questi servizi”. E conclude: “Lo slogan di Cirio era un'altra velocità che in effetti c'è stata, ma di molto inferiore”.

Daniele Valle si è concentrato sul tema sanità: “Per il terzo anno consecutivo la Regione perde dipendenti e ne perde tanti. Nel 2020 meno 361, nel 2021 meno 1.154 e nel 2022 meno 1.003 tra medici, infermieri, oss e amministrativi. Su Cuneo sono impressionanti i dati relativi all'impiego dei gettonisti. Pensiamo solo che nell'Asl CN1 la spesa nel 2020 era di 395.261 euro, poi cresciuta di anno in anno. Nel 2021 3.594.899 euro; nel 2022 4.288.555 euro; nel 2023 5.402.565 euro. Sulle cessazioni di personale invece l'Asl cn1 vede un saldo positivo a +141, mentre quello della CN2 è a -100. Invece serviva un investimento straordinario. La presenza del personale fa la differenza e incide anche sul problema delle liste d'attesa”.

Il consigliere regionale Domenico Ravetti della provincia di Alessandria ha chiuso l'incontro: "Siamo qui a dimostrarvi che c'è uno scarto su ciò che è stato promesso e ciò che è stato realizzato. Parliamo di diritti, come il diritto alla salute a partire dalla necessità di avere il personale nelle nostre strutture. Il trasporto poi è peggiorato e questo è dipeso dalle scelte della Giunta. Ma anche il diritto a fare impresa. Gli imprenditori lavorano a prescindere dalla Giunta Cirio. Sono poi evidentissimi i limiti sull'emergenza della peste suina africana. I piemontesi hanno diritto ad avere una Regione all'altezza del loro presente e del loro futuro. Questa Giunta ha fallito”.