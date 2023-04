Elezioni: Umberto Bonelli sarà candidato sindaco per Vicoforte, ecco la sua squadra

Scioglie ufficialmente le riserve Umberto Bonelli, che sarà in corsa per le amministrative 2023 come candidato sindaco a Vicoforte.

La scorsa settimana (leggi qui), il suo gruppo, "Cambi...Amo Vicoforte con un progetto in Comune", aveva lanciato un questionario in 16 punti per permettere ai cittadini di evidenziare necesità e iniziative per costruire il programma di mandato.

Oggi la conferma ufficiale e la presentazione dei componenti della sua squadra.

“La lista Civica “Cambi….Amo Vicoforte con un Progetto In Comune” nasce dalla volontà di un gruppo di persone che hanno il desiderio di Cambiare il modo di amministrare e sono tutte accomunate dall’Amore nei confronti del paese.” – commenta il candidato sindaco Umberto Bonelli – “La squadra è composta da persone capaci, con competenze specifiche, esperienze maturate nel lavoro, nel sociale, nel volontariato e nelle realtà associative, che vogliono contribuire, con il loro impegno ed entusiasmo, attraverso un “Progetto In Comune” e la partecipazione attiva dei cittadini, a costruire un futuro migliore per il nostro paese.”

“La lista – prosegue - nasce come insieme omogeneo di competenze specifiche, con una guida di comprovata esperienza amministrativa. Ci proponiamo ai Vicesi come vero cambiamento nel metodo di governare il nostro Comune, restituendo e riconoscendo ai cittadini un ruolo di protagonisti e di indirizzo nelle scelte. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere e far partecipare i cittadini alla vita amministrativa del nostro Comune attraverso l’ascolto delle loro esigenze. Dalle parole ai fatti: è stato proposto un questionario, al quale hanno già risposto oltre 150 cittadini, e ancora reperibile sulla nostra pagina Facebook, che ha lo scopo di focalizzare le reali esigenze dei Vicesi.”

Le risultanze del questionario, come anticipato, rientreranno nel programma elettorale.

"I valori che condividiamofermamente e con i quali intendiamo affrontare la sfida di amministrare il Comune - aggiunge Bonelli - sono l’Ascolto, il dialogo, lo Spirito di servizio, la professionalità, l’Impegno, il Rispetto per gli Impegni presi."

Ecco i componenti della lista "Cambi...Amo Vicoforte con un progetto in Comune"

Umberto Bonelli, capolista e candidato sindaco, 58, dipendente Ministero Economia e Finanza, ha alle spalle un ampio bagaglio di esperienza amministrativa maturata nel corso degli anni;

Maria Caterina Avico, (detta maestra Didi), 54 anni, insegnante Scuola dell’Infanzia;

Oscar Barel, 64 anni, imprenditore;

Andrea Beccaria, 47 anni, pasticciere;

Giuseppe Forgione, (detto Totti), 44 impiegato;

Ugo Garassino, 65 anni, pensionato/consulente;

Morgana Giachello, 21 anni, studentessa universitaria;

Valter Maia, 55 anni, addetto produzione/imprenditore agricolo;

Luca Pasquetti, 50 anni, bancario;

Daniela Pelazza, 39 anni, infermiera;

Irene Regolo, 61 anni, insegnante in pensione;

Loredana Sicuro, 53 anni, infermiera pediatrica;

Alessia Voena, 24 anni, impiegata