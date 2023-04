Villanova Mondovì, proseguono gli incontri del candidato sindaco Michele Pianetta

Nuovi appuntamenti per la lista civica “Per Villanova”: dopo la presentazione della “squadra” dei candidati consiglieri, andata in scena al teatro civico “Federico Garelli”, la compagine del candidato sindaco Michele Pianetta prosegue gli incontri con la cittadinanza, dando seguito a quanto già accaduto per la redazione del programma elettorale in cui il confronto aveva rappresentato un tratto essenziale.

Prossima tappa domenica 16 aprile, alle ore 19, presso il Centro d’Incontro dei Sociü, ex Centro Anziani (via Alessandro Orsi 14), in cui la lista Pianetta si confronterà con i nuovi residenti: «L’espansione demografica degli ultimi decenni - evidenzia Pianetta - rende urgente la necessità di “fare gruppo” ovvero di lavorare insieme affinché tutti i cittadini si sentano parte della comunità. Serve un’azione congiunta con le istituzioni scolastiche e con le associazioni, di cui il Comune assuma la regia ed il coordinamento: con questa riunione porremo le basi per momenti di aggregazione a beneficio di tutti i villanovesi, a partire dai nuovi residenti».

Dai nuovi residenti alle attività produttive villanovesi, che la lista civica “Per Villanova” chiama a raccolta lunedì 17 aprile, alle ore 21, presso il salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso (via Alessandro Orsi 17): «Il tessuto commerciale ed economico di Villanova - prosegue Pianetta - è un’eccellenza territoriale e merita sostegno ed interesse. Abbiamo ritenuto opportuno organizzare un’occasione di incontro dedicata, che ci consenta di focalizzare l’attenzione sulle diverse problematiche e, al contempo, di approfondire le varie proposte programmatiche».

Nelle prossime settimane, intanto, la lista del candidato sindaco Pianetta promuoverà i consueti appuntamenti nelle frazioni e nei rioni di Villanova per presentare i candidati consiglieri e delineare le linee del programma elettorale. Per proposte di incontro e suggerimenti, “Per Villanova” è a disposizione tramite l’e-mail info@pervillanova.it oppure attraverso i profili Facebook ed Instagram.