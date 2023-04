Insetti nel piatto? A Bra la startup che ci farà mangiare i grilli

Grilli nel piatto? Novel food? Se ne sta parlando sempre di più. Non senza polemiche, dubbi, paure. Si è scomodata anche la politica nazionale, contro l'Europa, che ne ha autorizzato la commercializzazione.

Un tipo di alimentazione che, senza ombra di dubbio, non appartiene alla nostra tradizione. Che in Italia fa storcere il naso ai più, anche perché nel nostro Paese poche cose sono sacre come il cibo. Forse nessuna.

Eppure, questo tipo di alimentazione a base di insetti può essere una risposta a tanti problemi presenti e futuri.

Barbara Simonelli ne parlerà con due giovani imprenditori, Davide Storino e Luca Costamagna. Già diversi anni fa hanno deciso di fondare una startup, la DL Novel Food, in cui si allevano grilli a scopo alimentare. L'azienda si trova a Bra.

Ci racconteranno come e perché hanno deciso di investire in questo settore, in che mercato operano e come sta evolvendo.

