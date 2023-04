A Revello la terza edizione de “La coppa Val Po”: attesi 150 giovani ciclisti

Domenica 16 aprile sono attesi 150 ciclisti tra i 13 e i 16 anni a Revello per la terza edizione de “La Coppa Val Po”, organizzata dal Vigor Cycling Team (la società con cui ha corso la campionessa Elisa Balsamo, squadra reduce da un weekend di gare sull’Isola d’Elba) con la collaborazione del comune di Revello e dalla Pro Loco.

Previste tre gare per le categorie "esordienti 1", “esordienti 2” e “allievi".

Il ritrovo è previsto a Revello presso il “Bocciodromo” (piazza Giovanni Peyrone numero 3, via Italia ’61) con consegna dei pettorali nel cortile dell’Istituto comprensivo (con ingresso in viale Umberto I numero 33 o da via Angelo Riberi). La partenza delle gare è in viale della Rimembranza.

Per la categoria “esordienti 1” (13 anni) il ritrovo sarà per le ore 7 con partenza alle 9. Si percorrerà il circuito di 11,30 con due giri che si snoderanno tra Revello e Martiniana Po per un totale di 22,6 km.

Stesso percorso per gli "esordienti 2” (14 anni) con partenza alle ore 10,30 e tre giri di circuito per un totale di 33,9 km.

Per gli “allievi” (15-16 anni) due giri dello stesso circuito poi la tappa toccherà Gambasca e Sanfront e passando per Paesana toccherà la frazione Agliasco con splendida vista sul Monviso con arrivo in salita di 4km e traguardo fissato 500 metri prima di Località San Giacomo per un totale di 51,9 km. Qui la partenza è prevista per le ore 15 con ritrovo alle ore 13.

Il pranzo, organizzato dalla Team Vigor insieme alla Pro Loco di Revello, è previsto presso il bocciodromo di Revello al costo di dieci euro.

Il Pranzo per gli allievi è previsto per le ore 11,45, per gli esordienti alle ore 12,30.

Le premiazioni per le due categorie esordienti si terranno a Revello a partire dalle ore 12,30. Mentre per gli allievi le premiazioni sono previste al termine della gara presso l’oratorio Santa Maria di Paesana.

“Ringraziamo - commenta il presidente della Vigor Claudio Mattio - il comune di Revello e la Pro Loco oltre gli enti che patrocinano l’evento (Martiniana Po, Gambasca, Sanfront, Paesana, Unione Montana, Parco del Monviso e il consorzio Bim del Po). Ringraziamo per la collaborazione la protezione civile oltre alle forze dell’ordine (polizia locale e carabinieri).”

Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3297504184.