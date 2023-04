Giro del Mombracco a Envie: camminata lungo l'anello di Leonardo

“Le montagne suscitano nel cuore il senso dell’infinito con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime”: è il fil rouge che accompagnerà il Giro del Mombracco, la nuova iniziativa agreste proposta dall’associazione ‘I Argic e La Torre nel Parco, con il patrocinio del Comune di Envie, dopo il successo di partecipazione registrato dalle prime due proposte del calendario 2023 : la camminata sul Sentiero delle Faye e delle incisioni rupestri e l’apertura straordinaria della Torre comunale nel parco del castello.

L’evento: domenica 16 aprile alle ore 7,30 ritrovo a Envie centro davanti alla chiesa parrocchiale; alle ore 8,00 partenza dalla località Sant’Antonio (m. 497) e prosecuzione per la località San Bernardo (m. 768) sullo spartiacque dei comuni di Envie, Revello e Rifreddo; ore 10,00 ritrovo presso il rifugio Miravidi di Sanfront (m. 600) e continuazione per Roca la Casna (m. 930); ore 12,00 pranzo al sacco sul colletto della Rocchetta (m. 750); ore 14,00 tappa presso le Meire Rocca del Salto di Paesana (m. 921); ore 15,00 raggiungimento del convento della Trappa di Barge (m. 923); ore 17,00 arrivo in località San Antonio di Envie. Accompagnatori : Luca Midulla tel. 333 1198825 – Giulio Ghirardotto tel. 338 5069642 – info@argic.it – latorrenelparco@gmail.com. Questa interessante iniziativa sarà un’altra occasione per riscoprire ed apprezzare ancora una volta i tesori del nostro territorio mai abbastanza considerato.