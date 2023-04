Atletica: i sigilli di Martin Dematteis e Maddalena Somà nella 22^edizione dei Sentieri Cervaschesi (FOTO)

Ben 242 sono stati gli atleti classificati alla 22ª edizione dei Sentieri Cervaschesi con successo per gli azzurri Martin Dematteis (Sporti­fication Fossano) e Mad­dalena Somà (Atl Roata Chiusani).

Targa per Manuela e Antonella

In apertura della manifestazione commovente è stata l’inaugurazione della targa intitolata a Manuela e Antonella, scomparse troppo presto l’anno scorso, voluta dall’Am­ministrazione Comunale e dalle Famiglie di Anto e Ma­nuela… Iniziamo con la toccante dedica della targa per Antonella e Manuela.

“Un passo avanti a noi”

Questi boschi hanno affascinato, cresciuto, consolato e aiutato molti di noi in diversi momenti della vita. Così è stato per Antonella e Manuela, due donne Cer­va­schesi, scomparse tristemente a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.Due spiriti liberi, puri, che amavano l'aria fresca che si respira in questi boschi…Antonella li attraversava di corsa, con grinta e sopportando la fatica, Manuela li viveva nelle sue passeggiate, anche dell'ultimo minuto, con gli amici. Entrambe hanno regalato a questi posti il loro sorriso, le loro risate, la loro voglia di non mollare mai, neanche davanti alle dure prove della vita. I loro spiriti puri sono ancora qui, con noi che ancora oggi percorriamo questi sentieri, ci aspettano, ci guidano, sono soltanto…un passo avanti a noi.

La passeggiata

Dopo l’inaugurazione, una settantina di persone hanno percorso il Sentiero dei Castagni per la prima Passeggiata delle Famiglie.

Prima la gara corta

Alle 15.30 è partita la competizione per i più giovani e i meno giovani sul percorso dei Castagni di 3.8 Km con bel successo del Bronzo europeo allievi 2022 Alessio Ro­mano (Roata Chiusani) da­vanti al duo del Val Varaita Daniele Mattio e Stefano Bagnus; tra le pari età femminili 1ª un’altra azzurra degli europei 2022 Alessia Pozzi (Gen­zianella Verbania) da­vanti ad Alice Gastaldi (Roata Chiusani)ed Ester Mattio (Val Varaita). Tra le Junior F, 1ª e 2ª le 2 azzurre degli europei 2022 Matilde Bonino (Stronese Biella) e Matilde Bagnus (Val Varaita) con 3ª Sara Perotti (Atl Alessandria). Tra gli over 65 Marco Allemano (Val Varaita) ha preceduto Alberto Aimar (Pod. Buschese) e PierPaolo Fontan (Atl. Susa Adriano Aschieris). Tra gli over 75, 1° Michelantonio Cericola (Atl. Susa), 2° Carlo Marino (Bau­denasca) e 3° Mario Ma­rino (Dragonero). Tra le over 65 donne, Maria Mad­dalena Borretta (SS Vittorio Alfieri Asti) si è imposta davanti a Elisabetta Sulis (Brancaleone Asti) e Filo­mena Menduni (Pod. Bu­schese) e tra le over 75 Gra­ziella Stefani (Bau­de­nasca) ha preceduto Daniela Bruno di Clarafond (Dra­go­nero).

Partenza della lunga

Alle 16.30 è partita la gara sul classico percorso di 9.6 Km dei Sentieri Cervaschesi con un bel gruppo di atleti a imporre il ritmo in salita e solo nella parte alta Martin Demat­teis è riuscito a staccare gli av­versari con il giovane Simone Giolitti (Val Varaita) molto attivo e arrivato al traguardo con soli 28” di ritardo. 3° il compagno di squadra Simone Peyracchia autore di un’ottima discesa che gli ha permesso di superare Loren­zo Romano (ESP Mente Corpo Torino) e Lorenzo Becchio (Atl Pinerolo). 9° assoluto il 1° Junior Nicolò Lora Moretto (GSA Valsesia) con 2° Tom­maso Olivero (Atl Sa­luzzo) e 3° Raffaele Giovinazzo (Atl. Valle Crosia). Tra le donne subito al comando Maddalena Somà che scollina con circa 2′ di vantaggio su Eufemia Magro (Dra­go­nero) e mantiene il vantaggio fino al traguardo. 3ª Alice Grandi (Caddese VCO), 4ª Irma Chia­vazza (Atl. Saluzzo) e 5ª Debo­ra Ferro (SS Vittorio Alfieri). Tra le categorie, Martin si impone nei Master 1 davanti a Peyracchia e Davide Preve (Roata Chiusani), Simone Giolitti tra le Promes­se/Se­nior davanti a Romano e Bec­chio, Pietro Castellino (Boves Run) nei Master 2 davanti a Paolo Bert (Pod. Valle Infernotto) e Carlo Torello Viera (Genzianella VCO). Maddalena vince la categoria Promesse/Senior F davanti alla Grandi e alla Chiavazza, Cinzia Tomatis (Roata Chiu­sani) si impone tra le Master F1, da­vanti a Silvia Carle (Boves Run) e Damiana Oli­vero (Sporti­fication). Eufe­mia vince tra le Master F2 davanti alla Ferro e a Clara Defilippi (FSA Valsesia). Tra le Master F3 Giovanna Maria Cerutti (GSA Valsesia) precede Gemma Giordanengo (Dragonero) e Cristina Maso­ero (Dragonero).

I 100 anni di Ana Cuneo

La manifestazione era anche valida come Trofeo divisione Alpini Cuneese per ricordare i 100 anni dell’ANA Cuneo ed è stato vinto dalla Sezione Valsesia con 7 tesserati. A li­vel­lo individuale 1° Alpino Bert davanti a Lora Moretti e Torello Viera mentre tra le Don­­ne 1ª Eufemia Magro da­vanti alla Cerutti e alla De­filip­pi

Titoli corsa in montagna

La prova assegnava anche i titoli Assoluti, Junior e Pro­messe di corsa in montagna e Maddalena Somà ha vinto il titolo assoluto e promesse mentre la Bagnus il titolo Junior. Tra gli uomini titolo assoluto vinto da De­matteis, tra le Promesse Simo­ne Gio­litti mentre tra gli Junior Tom­maso Olivero

Un grande grazie a...

La Dragonero ringrazia tutti gli atleti che con la loro presenza hanno contribuito al successo della manifestazione, le Protezione civile di Cervasca, Vignolo e Bernezzo, Il CAI e la Sezione ANA di Cervasca che hanno presidiato il percorso, i Draghi che hanno contribuito alla pulizia dei sentieri e all'organizzazione della gara. L'ammini­stra­zione Comunale guidata dal Sindaco Enzo Garnerone e dall'Assessore Massimo Pa­rola (impegnato in prima persona nell'organizzazione della passeggiata delle famiglie) la Polizia Municipale