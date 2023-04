A Cuneo il raduno per pollici verdi: la merce di scambio saranno le piante

“Propago, ma non pago”, è un simpatico mercatino floreale nel corso del quale non vengono venduti i prodotti in esposizione, bensì vengono scambiati con altri della stessa specie.

Cita infatti la locandina “nel mercatino non si usano euro, ma piante e fiori come merce di scambio”.

Luogo di ritrovo, esposizione e scambio è il piazzale antistante il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, situato presso la vecchia stazione ferroviaria di Cuneo Gesso.

L’appuntamento, esteso agli amanti del settore e non solo, è fissato per il pomeriggio di sabato 15 aprile, con orario dalle 13,30 alle 18,00.