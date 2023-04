Fossano, la ludoteca del progetto Kintsugi si trasforma in 'Ludobox'

Il Centro Famiglie e la Ludoteca "La Tana" di Fossano, che da anni propone progetti, attività e eventi per bambini e adolescenti presso la sede di Cascina Sacerdote, é all'esordio, dopo la settimana pasquale, di una interessante novità.



A partire da mercoledì 12 aprile, i pomeriggi di apertura della ludoteca diventano tre: infatti al mercoledì, fino a fine maggio, prende il via il progetto "Kintsugi", grazie al quale gli spazi si trasformano in "Ludobox".



Il "Kintsugi" é un'antica arte giapponese che consiste nel riparare il vasellame rotto riunendo i cocci con un collante naturale misto a metalli preziosi.



La progettazione é frutto di una collaborazione tra il Consorzio Monviso Solidale, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Fossano, la cooperativa Proposte 80 e il progetto di impresa sociale "Con i bambini".



Si tratta di uno spazio di gioco collettivo da tavolo in libertá di proposte e senza alcun costo di iscrizione, per creare momenti di condivisione ludica e divertimento a partire dai dodici anni in su.



Vengono offerti assistenza ed approfondimento in caso di giochi e regole sconosciute a qualche giocatore e l'offerta é aperta ai singoli o a gruppi di amici.

I gruppi di gioco potranno anche essere composti spontaneamente presso la sede.



I responsabili del progetto invitano i ragazzi a provare i giochi e i genitori a spronare e accompagnare i figli in un luogo stimolante e ricco di interessanti attività ammazzanoia.



Tutte le informazioni al numero di Massimo: 335 127 3880