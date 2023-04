Volley femminile A1: Cuneo, la regular season biancorossa in numeri

Undici tie-break come nella passata stagione, ma dieci punti e quattro posizioni in classifica in meno: dal bilancio della regular season della Cuneo Granda S.Bernardo emergono tutte le difficoltà di un'annata complicata. Niente playoff scudetto per le gatte, che cercheranno di onorare al meglio i playoff Challenge Cup. Tra i dati più interessanti i 18 punti in trasferta a fronte dei 10 conquistati tra le mura amiche nelle sole quattro vittorie casalinghe dell'anno. Sofya Kuznetsova è la miglior realizzatrice biancorossa con 383 punti in 24 partite che ne fanno la quarta schiacciatrice del campionato per numero di punti dietro a Herbots, Frantti e Lanier.

Ecco il riassunto statistico della regular season 2022/23 della Cuneo Granda S.Bernardo:

Partite giocate: 26 (13 al palazzetto dello sport di Cuneo, 13 in trasferta)

Vittorie: 9 (4 al palazzetto dello sport di Cuneo, 5 in trasferta)

Sconfitte: 17 (9 al palazzetto dello sport di Cuneo, 8 in trasferta)

Vittorie per 3-0: 3 (1 al palazzetto dello sport di Cuneo, 2 in trasferta)

Vittorie per 3-1: 1, al palazzetto dello sport di Cuneo

Vittorie per 3-2: 5 (2 al palazzetto dello sport di Cuneo, 3 in trasferta)

Sconfitte per 3-2: 6 (5 al palazzetto dello sport di Cuneo, 1 in trasferta)

Sconfitte per 3-1: 5, 1 al palazzetto dello sport di Cuneo e 4 in trasferta

Sconfitte per 3-0: 5 (3 al palazzetto dello sport di Cuneo, 2 in trasferta)

Punti in classifica: 28 (10 al palazzetto dello sport di Cuneo, 18 in trasferta)

Set vinti: 44

Set persi: 62

Quoziente set: 0.71

Punti realizzati nelle partite: 2.252

Punti subiti nelle partite: 2.362

Quoziente punti: 0.95

Muri punto realizzati: 251 (3° posto nel torneo)

Ace realizzati: 98 (7° posto nel torneo)

Giocatrici in campo in tutte le partite: Noemi Signorile, Agnese Cecconello, Lara Caravello

Miglior realizzatrice: Sofya Kuznetsova (383 punti in 24 gare – 10^ bomber del torneo)

Miglior muro: Agnese Cecconello (56 muri punto in 26 gare – 11^ giocatrice per numero di muri)

Giocatrice a segno il maggior numero di volte con la battuta: Sofya Kuznetsova (27 ace in 24 gare – 10^ giocatrice per numero di ace)

I TOP DI DURATA

La gara più lunga: Bartoccini Fortinfissi Perugia - Cuneo Granda S.Bernardo (143 minuti)

La gara più corta: Cuneo Granda S.Bernardo - Reale Mutua Fenera Chieri (71 minuti)

I TOP DI SQUADRA

Maggior numero di punti in una partita: Volley Bergamo 1991 - Cuneo Granda S.Bernardo (228 punti)

Muri punto realizzati in una partita: Cuneo Granda S.Bernardo - e-work Busto Arsizio (15 muri)

Ace realizzati in una partita: Cuneo Granda S.Bernardo - Bartoccini Fortinfissi Perugia (8 ace)

I TOP INDIVIDUALI

Punti realizzati in una partita: Sofya Kuznetsova, 31 punti in Cuneo Granda S.Bernardo - Igor Gorgonzola Novara

Muri punto realizzati in una partita: Anna Hall, 8 muri in Cuneo Granda S.Bernardo - Wash4Green Pinerolo

Ace realizzati in una partita: Sofya Kuznetsova, 5 ace in Cuneo Granda S.Bernardo - Il Bisonte Firenze

UNDICI TIE-BREAK

Come nella passata stagione, la Cuneo Granda S.Bernardo è la squadra ad aver disputato più tie-break, 11, con un bilancio di 5 vittorie e 6 sconfitte

RECORD DI SPETTATORI A SANTO STEFANO

Il record di pubblico al palazzetto dello sport di Cuneo è stato stabilito nella partita con Novara del 26 dicembre 2022, in cui 2.480 assistettero alla splendida vittoria al tie-break della Cuneo Granda S.Bernardo