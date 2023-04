Volley maschile A3, playoff. Savigliano nella tana di Garlasco, Simeon: "Sarà importante gestire la tensione"

Dopo la festa, il sogno. Dopo la sosta pasquale, e con nella mente ancora vivo il ricordo per il quarto posto finale ottenuto in regular season, scatteranno da Pavia, casa del Moyashi Garlasco, i playoff della Serie A3 Credem Banca per il Monge-Gerbaudo Savigliano.

Mercoledì 12 aprile alle ore 20.30 è infatti in programma la gara d’andata degli ottavi di finale, che mette in palio una prima fetta della dolce torta chiamata “quarti”.

L’avversario. Quinto al termine della regular season, il Moyashi è una squadra ostica e, soprattutto, in grande crescita in questo finale di stagione. Al termine della gara casalinga dello scorso 15 gennaio contro i saviglianesi, avevano raccolto 23 punti in 15 partite (media di 1,53 punti/partita), compreso quello ottenuto dopo il ko al tie-break conto i ragazzi di Simeon. Da quel momento, Garlasco ha inanellato una serie di buone prove, raccogliendo 22 punti in appena 11 gare (media di 2 punti/partita), chiudendo così a quota 45. I neroverdi di coach Bertini sono un gruppo “spigoloso” e dalla grande fisicità, con un carico d’esperienza molto importante e riassunto dal braccio pesante dell’opposto Giannotti, autore di 23 punti nella decisiva vittoria contro Belluno nell’ultima giornata del Girone Bianco. Tra i punti di forza c’è poi il reparto di centrali, tra i migliori della categoria.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Galvanizzati dai due successi consecutivi con cui hanno chiuso in modo positivo la regular season, i biancoblu proveranno ad onorare al meglio anche i playoff, in cui partono con la voglia di stupire. Coach Lorenzo Simeon presenta così la sfida di Pavia: “Affrontiamo una delle squadre più in forma di questa post-season, che ha chiuso con ottimi risultati la stagione regolare. Hanno grande fisicità e sono molto forti in fase break, oltre ad avere grande qualità nell’attacco di palla alta. Credo che farà la differenza il modo con cui le due squadre approcceranno dal punto di vista emotivo il match. Sarà importante gestire la tensione, spingendo quando saremo avanti e limitando i danni quando sarà Garlasco a prendere margine. Comunque vada, per noi questa stagione resta straordinaria, ma vogliamo provare ad onorare al meglio questi playoff, dimostrando di esserceli meritati”.

I precedenti. Quella di mercoledì 12 aprile sarà anche l’occasione per stabilire le gerarchie tra le due compagini, che ad oggi sono in perfetta parità per quanto riguarda i precedenti: due successi a testa, con il Monge-Gerbaudo che ha sorriso proprio nell’ultima sfida, conquistata al tie-break a inizio 2023.

Dove vederla. Come tutte le gare dei playoff della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Moyashi Garlasco e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 12 aprile al PalaRavizza di Pavia.