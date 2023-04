Volley maschile A3, via ai playoff. Calitri (Garlasco) avverte Savigliano: "Veniamo da un ottimo girone di ritorno, siamo in fiducia"

L'attesa sta per finire. Mercoledì sera avrà inizio l'avventura del Monge Gerbaudo Savigliano nei playoff di Serie A3.

La squadra di Simeon disputerà la gara d'andata degli ottavi di finale, contro la Moyashi Garlasco, al PalaRavizza, con fischio d'inizio alle 20,30.

Le parole del libero di Garlasco Gabriele Calitri in vista del match di mercoledì 12 aprile: “Veniamo da un ottimo girone di ritorno e siamo sicuramente in fiducia. In campionato contro Savigliano non è andata benissimo… ma i playoff fanno storia a sé e saranno i dettagli a fare la differenza. Giochiamo la prima in casa e sarà fondamentale aggredirli sin da subito per provare a portare la serie a nostro favore e poi giocarci tutte le nostre carte domenica a Savigliano, dove sappiamo che non è facile giocare. Invito quindi tutti i tifosi ad essere presenti domani in quello che è un appuntamento imperdibile”.

Domenica 16 la sfida di ritorno, naturalmente a campi invertiti (con eventuale Golden Set).