Arrivano le telecamere nei cimiteri di Cuneo

I cimiteri frazionali e l’urbano sono, da tempo, oggetto di tristi e continui fenomeni di furti di piante, fiori e composizioni deposte sulle sepolture dei defunti.



Il personale cimiteriale attua una costante opera di sorveglianza, ma purtroppo ciò non è stato sufficiente ad interrompere questi episodi di inciviltà, così si è dovuti ricorrere a strumenti in grado di acquisire le immagini del pubblico.



Nell’ambito delle proposte migliorative dell’appalto relativo all’illuminazione votiva, la ditta affidataria ha fornito ed installato delle telecamere di videosorveglianza in tutti i cimiteri. Il collegamento alla rete telematica comunale, necessario per la registrazione delle immagini, è assicurata da nuove tecnologie di telecomunicazioni, le c.d. Fixed Wireless Access, adottate per la prima volta dal Comune di Cuneo da parte dell’Assessorato all’Innovazione.



«La collocazione degli impianti di videosorveglianza in diversi cimiteri delle frazioni – dichiara l’Assessore all’Innovazione Andrea Girard - vuole essere una prima risposta concreta alle numerose richieste dei frazionisti cuneesi che in questi mesi, da più parti, mi hanno segnalato criticità in tali aree e comunque anche a copertura di un territorio più periferico rispetto all'altipiano. Mi auguro che ciò possa fungere da deterrente a questi sgradevoli fenomeni.»