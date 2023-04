Busca, concessione di terreni dell’associazione fondiaria Terre di mezzo

L’associazione fondiaria Terre di mezzo, partecipata anche dal Comune, mette a disposizione (in deroga alla legge 203/82 art 45) per un periodo stagionale o quinquennale alcuni terreni situati sul territorio di Busca, oggetto di miglioramento fondiario, finanziato dal Gal Tradizione Terre Occitane.



Complessivamente l’operazione riguarda una superficie di 5,55 ettari circa a pascolo e pascolo arborato e di 1,50 ettaro a castagneto. La manifestazione di interesse deve essere presentata su carta libera entro il prossimo 1° maggio esclusivamente via pec all’indirizzo laura.ballatore@pec.it