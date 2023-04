Contenzioso Icardi-Boselli: si proseguirà con la mediazione

Nuovo passo avanti oggi (12 aprile) per il contenzioso civile che vede protagonisti l’assessore alla sanità regionale Luigi Genesio Icardi e il consigliere comunale di Cuneo Giancarlo Boselli: presso l’ordine degli avvocati del capoluogo si è tenuto il primo incontro di mediazione tra le parti, resosi necessario dopo che – a febbraio – il giudice della causa civile per diffamazione intrapresa dal primo ai danni del secondo ne aveva rilevato il mancato esperimento (obbligatorio, nel caso).



Il contenzioso e la causa per diffamazione derivano da un post Facebook in cui il consigliere comunale cuneese – riferendosi ad alcune dichiarazioni di Icardi relativamente alla linea di finanziamento del nuovo ospedale unico della città che coinvolge i fondi INAIL – dava del ‘ballista’ all’assessore.



All’incontro, Icardi, Boselli e le loro rappresentanza hanno dichiarato di voler proseguire con la procedura di mediazione. Il mediatore ha quindi fissato un nuovo incontro per il prossimo 28 aprile.

[Il consigliere comunale Giancarlo Boselli]