Cuneo e la disposizione anticipata di trattamento: raddoppieranno gli appuntamenti mensili per il recepimento

Cuneo pronta a raddoppiare gli appuntamenti mensili dedicati al recepimento da parte dei cittadini della Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT); l’obiettivo è di dimezzare la lista d’attesa, che attualmente – con dati fermi al 7 aprile scorso – conta 417 deposizioni, di cui 21 soltanto nel 2023.



La DAT è un documento trettamente personale con cui una persona maggiorenne (l’intestatario), residente a Cuneo, capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ad eventuali trattamenti sanitari nel caso in cui si trovasse, in futuro, in condizione di non poter manifestare direttamente la propria volontà. In sostanza con questo documento si può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).



Come predisporre la DAT

Il Comune ha attivato nel 2018 la possibilità per i cittadini e cittadine di depositare presso lo sportello dell’Ufficio stato civile la propria DAT in base alla Legge 219/2017. La decisione di raddoppiare gli appuntamenti mensili è arrivata dopo un partecipato incontro tenutosi a fine gennaio, che ha generato nuovo interesse in merito alla materia.



Cittadine e cittadini interessati a deporre in autonomia la propria DAT possono farlo tramite lo sportello unico digitale del Comune di Cuneo (accessibile dal sito o a questo link), identificandosi con SPID o CIE e compilando il modulo. La DAT si può in alternativa deporre a mano richiedendo un appunto allo sportello preposto dell’Ufficio stato civile: è possibile segnalare l’urgenza della deposizione per motivi validi e comprovati.



Si può contattare l’Ufficio via mail per qualunque criticità o dubbio.



Manassero e Girad: "Cuneo tra i Comuni più virtuosi"

“I nostri servizi sono tra i più celeri a livello nazionale e Cuneo è tra i comuni più virtuosi in termini di disponibilità - ha dichiarato la sindaca Patrizia Manassero - . Stiamo lavorando per affrontare le difficoltà nate di recente rispetto alla deposizione delle DAT. La materia è estremamente delicata, perché coinvolge una scelta di libertà e di coscienza delle persone. Lavoriamo affinché il servizio sia adeguato, competente, efficace per accogliere e trattare le richieste”.

Dal canto suo, l’assessore all’innovazione Andrea Girard fa presente: “Stiamo lavorando per organizzare un servizio di assistenza alla transizione digitale che fornirà aiuto a chi oggi non ha familiarità con le procedure informatizzate. L’aiuto sarà messo in campo nei prossimi mesi, grazie a un bando regionale di imminente uscita. Sarà nostra cura fornire adeguata informazione su dove e come tutti i cittadini potranno richiedere questo tipo di aiuto”.